पार्वती सायद कवनो मानल खानदान के हई. सरगुजा के हथियन के बड़का भूमिका बा इतिहास के लड़ाई में. जइसन कि जिला के गजेटियर में लिखल बा, “मध्ययुग के लड़ाई में हाथी ताकत के एगो बड़का जरिया रहे. एहीसे, छत्तीसगढ़ के सरगुजा राज्य ओघरी के जरुरी केंद्र रहे. जहां से ओ बेरा हाथी कीनल जाय. मालवा के सुलतान लोग के संबंध सरगुजा के राजा से एही आधार प तय होखे कि उ लोग मालवा के केतना हाथी एकसुरे भेजे के भरोसा देता.”

असल में, मालवा सरगुजा प आपन दाबिस धरे खातिर एकरा के सबसे जरुरी कारन मानल. अइसे, ओ लोग के देख के इ सोचल मस्किल रहे कि परभू औरी पारवती के पुरनिया केतना खिसियाह औरी लड़का रहे. परभू त सांत बुझातारन. औरी पार्वती खरहां जइसन लड़ाका लउकतारी. (जे रउआ एगू खूब बड़हन सांत खरहा के सोची त.)

अगल-बगल के नेटुआ लोग

दलीप हम औरी किराया प लहल एगो पुरान जीप के डराइबर एगो अइसन गांव हेरत रहनी जौन हमनी के कब्बो ना भेंटायिल. हमनी जीप के एगो छोट बिरहोर टोला के लगे खड़िया दहनी. बिरहोर एगो बहुत पुरान जनजाति ह. जवन संथाल औरी मुंडा जइसन औस्ट्रो-एशियाटिक भासा परिवार से ह. छोटा नागपुर इलाका के इ नेटुआ लोग बेसी कर के पलामू, रांची, लोहरदग्गा, हजारीबाग औरी सिंहभूम में घूमत रहेला. आज ए लोग के गिनती 2,000 के लमसम बांचल बा. सायद एकरो से कम.

बिरहोरन के कबीला हमनी के एगो गांव के बारे में बतवलस. जेकरा बारे में उ सब कहल कि ‘लगही’ बा. अब हमनी कई मील आगे जा के ई बूझत रहनी कि कवनो नेटुआ आदमी के ‘लगे’ वाला बिचार के मां लहल केतना खतरनाक बा. हमनी जीप के, जौन हमनी के दिक करत रहे, बिरहोरन के निगरानी में छोड़ के पैदलही आगे बढ़ गईनी.

डराइबर हमनी के संघे जाए के चाहत रहे. उ कहलस कि उ बिरहोरन के देख के डेरा गईल. अब उ पार्वती के देख के डेराता. दलीप डराइबर के ‘लउकला के बारे में कड़ा बात कहलन. तब्बो उ आदमी हमनी के साथे गईल.

परभू बहुत खुस हो के हमनी के अपना साथे चले के कहलन. हमनी ओकरा के मां लहनी. हम उ सब फरके-फरके गाड़ी के गिनत रहनी जेकर इस्तेमाल हम 1993 के बीच में, अपना प्रोजेक्ट प निकलत बेर से अब तक ले कयिनी. एकरा में गांव के नाव से ले के ट्रेन के छत से ले सब कुछ रहे. बाकिर इ लिस्ट में हाथी के नाम ना रहे. रास्ता में, तनियक दूर चल के हमनी पराभू से बतियावे खातिर बईठ गईनी. गांव खोजे के बात हमनी पूरा तरे से भुला गईनी. इंहा त कुछ सचहूं दिलचस्प बात रहे. औरी ऊहो ‘एकदम लगे’. हमनी इ जाने के चाहत रहनी कि उ पार्वती के के तरे खियावे-पियावे औरी उनकर देखभाल करेलन.

इंटरव्यू लेवे के आपन क्षमता के उपयोग करत, अगिला डेढ़ घंटा हमनी बिना कुछु सिखले बिता दहनी. परभू नीमन ता रहलें, बाकिर हमनी से कुछ लुकावत रहलें. उ कहलन कि उ लोग ठीक-ठाक गुजारा क लेला. मंदिर के मेला औरी लोग के दहल भीख से. बाकिर देस के कुछ हिस्सा में इ बात सांच हो सकेला, एहीजा ना. “तुम *# झुठ्ठा कहीं का” दलीप कहलन. “उ जनरवा के 200 किलो घास चाहीं. साथ में औरियो खायका. हम तहरा के बतावातानी कि टू का करेला. टू ओकरा के लगही के खेती वाला खेत में चरे खातिर छोड़ देला. ह नू?”

सायद ई बात सांच रहे. परभू साफ़-साफ़ मना क दहलन. तब दलीप कहलन, “एकरा से नीमन त हम उ हथीनिये के इंटरब्यू ले लीँ. उ बेसी सांच बोली. उ ओकरा के खियावे खातिर जंगल के भीतरी ना ले जा सकेलन. उंहा त सांचो के हाथी बाड़ें कुल. औरी दुसरो जनरवा बा. ना, उ त खेतन में लूट-पाट करेला. उ बस ओकरा केदेला उंहा ली जाला औरी फसल बर्बाद करे ला छोड़ देला.” जब हमनी ओकरा खाए-पीये औरी खर्चा के बात करत रहनी, तब पारवती परभू के साथे खेलत रहली, उ आपन सूंढ़ बेर-बेर उनकर माथ प फेरत रहली. एसे साफ़ बुझात रहे कि ऊ उनकर के बहुत मानेली. जे उ खेत में लूटो-पात करत रहलन, तब्बो उ आपन काम नीमन से करत रहलन.