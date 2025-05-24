आत्माराम साल्वे: क्रांति के बीज बोवेइय्या
शाहिर आत्माराम साल्वे के जयंती मं वोला श्रद्धांजलि, जेकर कविता ह1970 -1980 के दसक मं मराठवाड़ा मं नमंतर आंदोलन ला रूप अकार दिस. ओकर गीत अब तक ले दलित मन के अधिकार बर लड़े के गीत बने हवय
Mumbai, Maharashtra|
SAT, MAY 24, 2025
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शाहिर आत्माराम साल्वे के जयंती मं वोला श्रद्धांजलि, जेकर कविता ह1970 -1980 के दसक मं मराठवाड़ा मं नमंतर आंदोलन ला रूप अकार दिस. ओकर गीत अब तक ले दलित मन के अधिकार बर लड़े के गीत बने हवय
जइसने मुक्ता साल्वे ह 1885 मं जात बेवस्था के खिलाफ लड़े रहिस, वइसनेच कडूबाई खरात ह ये जमाना मं अतियाचार अऊ भेदभाव के खिलाफ बाबासाहेब अंबेडकर के बताय रद्दा मं अपन अवाज अऊ एकतारा ला उठाय हवंय
डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के जयंती मं, शाहीर दादू साल्वे अम्बेडकरवादी आंदोलन मं अपन संगीत के योगदान के बारे मं गोठबात करत हवंय. बाबासाहेब के गुजरे के दसों साल तक, ओकर जइसने गायक मन जात विरोधी आन्दोलन ला आगू बढ़ाइन अऊ ये ला महाराष्ट्र के कोनहा-कोनहा मं लेके गीन
मुंबई के धारावी मं, डॉ भीमराव आंबेडकर के बरसी के मऊका मं तमिल बासिंदा मन के एक ठन मंडली ह लोगन मन मं ओकर काम ला लेके जागरूकता बगराय अऊ ओकर संदेशा ला ले के गीन
15 अगस्त, 2023 मं, पारी ह शोभाराम गेहरवार के कहिनी ले के आय हवय, जऊन ला आजादी के लड़ई बखत अंगरेज मन गोली मार दे रहिन, जेकर ले वो ह जख्मी हो गे रहिस. राजस्थान के दलित समाज के ये 98 बछर के ये सियान मइनखे अपन आप ला गांधीवादी कहिथें, वो ह डॉ. अम्बेडकर के कट्टर प्रशंसक अऊ भूमिगत क्रांतिकारी मन के हिस्सा आंय. 2022 मं में पेंगुइन डहर ले छपे पी. साईनाथ के किताब 'द लास्ट हीरोज, फुटसोल्जर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम' के एक ठन अंश
मातंग समाज के नानचिक नोनी महाराष्ट्र के गाँव मन मं अपन दाई-ददा के संग भीख मांगथे अऊ बड़े होके एक ठन क्रांतिकारी शाहिर बनथे.वो ह एक ठन थाप बाजा दिमड़ी बजाथे अऊ भीम गीत गावत बाबा साहेब के संदेसा बगराथे. 14 अप्रैल 2024 मं अंबेडकर जयंती के मऊका मं ओकर कहिनी
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