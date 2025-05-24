‘काय मोला गांधी अऊ अंबेडकर ले कऊनो एक ला चुने ला चाही?’

15 अगस्त, 2023 मं, पारी ह शोभाराम गेहरवार के कहिनी ले के आय हवय, जऊन ला आजादी के लड़ई बखत अंगरेज मन गोली मार दे रहिन, जेकर ले वो ह जख्मी हो गे रहिस. राजस्थान के दलित समाज के ये 98 बछर के ये सियान मइनखे अपन आप ला गांधीवादी कहिथें, वो ह डॉ. अम्बेडकर के कट्टर प्रशंसक अऊ भूमिगत क्रांतिकारी मन के हिस्सा आंय. 2022 मं में पेंगुइन डहर ले छपे पी. साईनाथ के किताब 'द लास्ट हीरोज, फुटसोल्जर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम' के एक ठन अंश