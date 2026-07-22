“मां शोले जे ठाकुर वांगुरु आहियां”
रवींद्र शिंदे जी चिलविलाई वारी मुर्क ज़ाहिरु करे थी त पाण खे मशहूरु बालीवुड फ़िल्म जे किरिदारु सां भेटींदे हू गदिगदि पियो थिए पर पोइ तर्सी चवे थो, “शायदि नसीबु मूंसां घटि जूठियूं कयूं आहिनि छाकाणि हुन जा त ॿेई हथ कोन हुआ।”
हुन जी जाइ ते बि॒यो केरु हुजे हा त दमु दिलासो छडे॒ डि॒ए हा, पाण ते खिलखाॿारी करण त परियां जी ॻाल्हि आहे पर 47 वरिह्य जे शिंदे में अॼु बि ॻुझी खिलमुखाई (डार्क ह्यूमर) जो जज़्बो बरक़रारु आहे।
शिंदे महाराष्ट्र जे यवतमाल ज़िले जे उमरी ॻोठ में 16 एकड़ ज़मीन जो मालिकु आहे। हू किशोर अवस्था खां ई जवाबदारीअ सां खेती करे रहियो आहे। करम जो काढो हुयो त हुन जे खेती करण जे दौर में ई मुल्क में हारी संकटु शुरू थियो जेको ॾहाकनि खां जारी आहे।
संदसि पीउ कुड़मत मां हासिलु थींदड़ आमदनी सां पंहिंजो घर हलाए सघंदो हो, पर जॾहिं शिंदे शादी कई ऐं ॿाल ॿचनि वारो थियो, तॾहिं सूरतेहाल तब्दीलु थी वेई। वधंदड़ महांगाई, पोख जी क़ीमतुनि में घटिताई, ऐं आबिहवा बदिलाउ सबबु मुंदाइती अड़ांगियुनि जे करे हारी क़र्ज़ में ॿुॾंदा विया।
महाराष्ट्र में खेती कंदड़ परीवार महीने में औसत रुॻो 11492 रुपया कमाए थो। हिन संकट जी झलक राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) जे अंग अखरनि में बि मिले थी। साल 2024 में भारत में 10546 किसाननि आपघातु कयो। याने औसत तौर ते रोज़ 29 आपघात थिया। जेतोणीकि इहो तइदादु हक़ीक़त खां घटि आहे छाकाणि त ज़मीनी सतह ते अंगु अखर हथि करण जे अमल में अक्सरि महिलाऊं दलित ऐं आदिवासी शामिल न कया वेंदा आहिनि। काग॒रनि ते जिनि ज़मीनुनि ते उहे खेती कंदा आहिनि उहे संदनि नाले ते न हूंदियूं आहिनि। इन करे उन्हनि जे आपघातनि खे घणो करे ‘हारी आपघातनि’ जे दर्जे में न रखियो वेंदो आहे।
महाराष्ट्र कुलु आपघातनि मां 36 सेकिड़े याने त 3824 मामलनि जे करे पहिरिएं नंबर ते आहे। सूबे में हारी आपघात जा सभिनी खां वधीक मामला विदर्भ जे इलाइक़े में दर्जु थियनि था। शिंदे जो ॻोठु बि हिन इलाइक़े में अचे थो, जेको कुड़मत जे संकट खे भोॻे रहियो आहे।
पर ज़रो बि समाउ न होसि त संदसि जियापो अञा मुश्किलु थियणु वारो आहे।