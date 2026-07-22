आक्टोबर 2021 जी हिक बि॒पहरी में, ओचिती तेज़ हवाउनि ऐं उन बैदि वड॒ फुड़नि शिंदे खे परेशानु करे छडि॒यो। हुन जे खेतनि में सोयाबीन जे लुणियल फ़सुल खे चङीअ रीति रखियो वियो हो ऐं बाज़ार में विकणण जे लाइ तयारु हो। मींहं खां बचाइण जे लाइ उन खे प्लास्टिक जी शीट सां ढकियो वियो हो, लेकिनि संदसि खेतु जे घणो वेझो वेझो हिकु कसी हुई, जंहिं सां ॿोॾि जो ख़तरो बरक़रारु हो।

शिंदे तुरत ई पंहिंजे घर खां थोरो परे मौजूद पंहिंजे खेतु ॾांहुं भॻो। तेज़ हवा में लुॾंदड़ वणनि जे विच में मीज़ान रखी हलणु मुश्किलु हो। फर-फर कंदड़ पन मस ई पंहिंजी शाख़ाउनि सां लॻल हुआ। टीन जे छपरनि ते फुड़नि जो सांदहि गोड़ु फूकार जहिड़ो ॿुधण में आयो पिए।

शिंदे यादि करे थो, “जॾहिं मां पहुतुसि त पाणी मुंहिंजे खेत में तेज़ीअ सां घिड़ी रहियो हो। मूंखे पंहिंजे फ़सुल खे बचाइणो हो।”

खेत मां पाणी कढण जे लाइ मोटर पंप हलाइण जी कोशिश कई पर तेज़ हवाउनि जे करे बिजली जे थंभे मां खेत ताईं ईंदड़ लाइन जो तार निकरी वियो हो। पंप चालू न थियो। मायूस थींदे शिंदे ट्रांसफ़ॉर्मर वटि वियो जंहिं सां मेन स्विच बंद करे सघे। पोइ हुन तार खे ठीकु करण जे लाइ बिजली जे थंभे ते चढ़णु शुरू कयो।

शिंदे चवे थो, “किसान अक्सरि इएं कंदा आहिनि। मूं वटि बिजली विभाग॒ खे फ़ोन करण ऐं उन्हनि जे अचण ताईं इंतिज़ार करण जो वक़्तु कोन हो। उएं बि उहे किसाननि जे लाइ वक़्तु सिरि पहुचंदा ई नाहिनि। ओॾी महिलु मुंहिंजे दिमाग़ में रुॻो सोयाबीन जो फ़सुलु हो।”

हुन खेती ते हिक लख खां वधीक जो ख़र्चो कयो हो ऐं फ़सुल जी क़ीमत इन खां अञा वधीक हुई। “थंभे ते चढंदे महिलु दिलि में रुॻो एतिरी ई ॻाल्हि हुई त मां पंहिंजी पोख खे इएं पाणी में सड़ण नथो ॾेई सघां। अहिंजाई सवाइ हू थंभे ते चढ़ी पियो।” शुरूअ में बि हू केतिरनि ई दफ़े इएं करे चुको हो ऐं खेसि इन जी हेर पियलु हुई पर इन दफ़े इहो आख़िरीं भेरो थियण वारो हो।

जीअं शिंदे पंहिंजो खाॿो हथु तारि ॾांहुं वधायो, बिजली जो तेज़ करंट संदसि सॼे बदन में दौरो करे वियो। हू धू करे पट ते किरियो। होश ख़ता थी वियुसि। “असुल में हुन ट्रांसफ़ॉर्मर जे स्विच जी जाइ समुझण में वेसरि खाधुमि।” हू अॻिते चवे थो, “भांयुमि त स्विच हेठि करणो आहे, पर थी उबि॒तड़ वियो। असुल में मूं थंभे ते चढ़ण खां अॻु हुन खे चालू करे छडि॒यो जॾहिं उहो अॻु में ई बंदु हो।”

सुभाॻो हो जो थंभे जे हेठि बूसे जो ढेरु पथिरियलु हो। शिंदे उन्हीअ ते ई किरियो। आसपासि जा बि॒या हारी हुन खे तकड़ो ई इस्पतालि वठी विया। डॉक्टरनि संदसि ज़िंदगी बचाइण में त कामियाबु रहिया पर उन्हनि खे संदसि खाॿो हथु कुल्हे जे हेठि ताईं धार करणो पियो। हादिसे जे करे संदसि साजे॒ हथ ते बि इन जो असरु पियो। हू हाणे मुठि भीड़े नथो सघे ऐं न वरी पंहिंजियूं आङरियूं हिलाए सघे थो। जड॒हिं हुन खे कंहिं खे फ़ोन करणो हूंदो आहे त मोबाइल खे तिरी ते तश्तरी वांगे रखी स्पीकर ऑन करे ॻाल्हाए थो।

नंढी मुर्क सां गॾु शिंदे ॻाल्हाए थो, “पहिरीं मां पाण ट्रैक्टर हलाईंदो होसि ऐं खेत में हॾ गसाईंदो होसि। हाणे इहे सभु पुराणियूं ॻाल्हियूं आहिनि। शुकर आहे जो मां हुते ई सड़ी ख़ाक न थियुसि।”