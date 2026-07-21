अक्टूबर 2021 के मंझनिया, अचानक भारी धुका-गर्रा अऊ झड़ी ह शिंदे ला चिंता मं डार दिस. ओकर सोयाबीन के फसल लुवा के खेत मं रहिस अऊ बेचे के लइक होगे रहिस. पानी ले बचाय बर प्लास्टिक पनपनी तोपे गे रहिस, फेर ओकर खेत ह नरूआ के लकठा मं रहिस, जिहां पानी चढ़े के खतरा बने रहिस.

शिंदे अपन घर ले थोकन दूरिहा खेत डहर जाय लगिस. धुका गर्रा मं डोलत रूख-रई मन ले बांचत वो ह रेंगत जावत रहिस. भारी झड़ी ले टीना के छानी वाले घर मन ले निकरत आवाज ककरो कलपे कस लगत रहय.

शिंदे सुरता करथे, “जब मंय अपन खेत हबरेंय, त पानी तेजी ले भीतरी खुसरत रहिस. मोला अपन फसल बचाय ला रहिस.”

वो ह पानी निकारे बर मोटर पंप चलू करे के कोसिस करिस. फेर धुका गर्रा सेती बिजली के खंभा ले ओकर खेत तक आय बिजली के तार ह निकर गे रहिस. मोटर पंप चालू नइ हवत रहय. कनझटा के वो ह खंभा मं चढ़े के पहिली में स्विच ला बंद करे बर ट्रान्सफार्मर डहर भागिस.

शिंदे कहिथे, “किसान मन अक्सर अइसने करथें. मोर करा बिजली आफिस ला फोन करके बलाय, ओकर मन के आय अऊ सुधारे ला अगोरे रहत के बखत नइ रहिस. वइसे घलो ओ मन किसान मन करा कभू बखत मं नइ आवंय. मंय बस अपन सोयाबीन के फसल ला बचाय के सोचत रहेंय.”

वो ह येकर खेती मं एक लाख रूपिया ले जादा पइसा खरचा करे रहिस अऊ फसल के दाम येकर ले बनेच जियादा रहिस. “मोला येला पानी मं सरके खइता होय नइ देना हे,” वो ह सोचिस अऊ तुरते खंभा मं चढ़गे; ओला ये सब करे के आदत रहिस. वो ह येकर पहिली कतको पईंत करे रहिस. फेर ये ह आखिरी बेर रहिस.

जइसनेच शिंदे ह अपन डेरी हाथ ले तार ला धरिस, ओला बिजली के जोरदार झटका लगिस. वो अचेत होके गिर परिस. ओला ट्रांसफ़ॉर्मर के स्विच के सही जगा के अंताज नइ रहिस. शिंदे कहिथे, “मोला लगिस के मोला येला तरी खींचना हे. असल मं, खंभा मं चढ़े के पहिलीच मंय वोला चालू कर दे रहेंय, फेर वो ह पहिलीच ले बंद रहिस.”

किस्मत रहिस के शिंदे खंभा ले गिरके भूंइय्या मं रखे भूसी के ढेरी मं गिरिस. दूसर किसान मन ओला तुरते अस्पताल ले गिन. डॉक्टर ओकर परान बचा लिस, फेर ओकर डेरी हाथ ला बचाय नइ सकिस. खांध ले ओकर डेरी हाथ काटे ला परिस. शिंदे के जउनि हाथ घलो नइ चलिस – वो ह अपन हथेली ला बंद करके मुट्ठा पारे नइ सकय अऊ न अपन ऊँगली मन ला हला सकथे. जब ओला कोनो ला फोन करे ला होथे, त वो ह अपन मोबाइल ला हथेली उपर धरथे अऊ स्पीकर फोन मं गोठियाथे.

शिंदे थोकन उदास होके मुचमुचावत कहिथे, “मंय खेत मं ट्रेक्टर चलावत रहेंय अऊ पछिना बोहावत रहेंय. अब वो सब्बो खतम होगे. भगवान करिस के मंय उहिंचे जरके राख नइ होवंय.”