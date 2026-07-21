अक्तूबर 2021 के एगो दुपहरिया में अचानक तेज हवा के संघे मूसलाधार बरखा से शिंदे चौकन्ना हो गईलें. उनकर सोयाबीन के फसल एकदम सुंदर ढंग से उनकी खेत में जमल रहे जेके बाजार में बेचे के तैयारी रहे. ओके बरखा से बचावे खातिर उ प्लास्टिक के चादर से तोपले रहलें बाकिर उनकर खेत एगो नाला के लग्गे रहे जेसे एइजा बाढ़ के खतरा रहे.

शिंदे अपनी खेत की ओर भगलें जवन उनकी घर से ढेर दूर ना रहे. उ चारों ओर से हिलत पेड़न के बीच में संतुलन बनवले राखे खातिर जूझत रहलें. पेड़न के पतई अपनी शाखा से बड़ी मुश्किल से चिपकल रहे. बारिश जब टीन के छत पर गिरे त ओकर गड़गड़ाहट से भयानक आवाज पैदा होत रहे.

“जब हम पहुंचनी त पानी हमरी खेत में आवत रहे. हमके आपन फसल बचावे के रहे,” शिंदे याद करेलन.

उ पानी निकाले खातिर मोटरपम्प चालू करे के कोशिश कईलें. बाकिर तेज हवा से बिजली के खम्बा से उनकी खेत ले बिजली पहुंचावे वाला लाइन के जोड़े वाला तार उखड़ गईल रहे. मोटरपम्प चालू ना भइल. हताश हो के उ ट्रांसफार्मर के लगे भगलें ताकि खम्बा पर चढ़ के तार ठीक करे से पहिले मुख्य स्विच बंद कर सकें.

“किसान लोग अइसन अक्सर करेला. बिजली विभाग के बोला के उनकी आवे आ समस्या ठीक होखे के इंतजार करे के हमरी लगे समय ना रहे. वैसे भी, किसानन खातिर उ लोग कब्बो समय पर ना आवेला. ओ समय पर हमरी दिमाग में बस आपन सोयाबीन के फसल ही रहे,” शिंदे बतावेलन.

ए खेती में शिंदे एक लाख से ढेर पईसा के निवेश कईले रहलें आ फसल के दाम एसे भी ढेर रहे. “हम एके पानी में सड़े ना दे सकेनी,” उ सोचलें आ सालन के अभ्यास से फुर्ती से बिजली के खम्बा पर चढ़ गईलें. उ ई काम पहिली बेर ना करत रहलें बाकिर इहे आखिरी बेर साबित भईल.

जैसे ही शिंदे तार पकड़े खातिर आपन बायां हाथ आगे बढ़वलें, बिजली के तेज करेंट उनकी पूरा शरीर में दौड़ गईल. उ बेहोश हो के नीचे गिर गईलें. ट्रांसफार्मर के स्विच के स्थिति समझे में उनसे गलती हो गईल रहे. “हमरा लागल कि स्विच नीचे कईला से उ बंद हो जाई. असल में उ पहिले से बंद रहे, त खम्बा पर चढ़े से पहिले हम ही ओके उल्टा चालू कर दिहनी,” शिंदे कहेलन.

सौभाग्य से शिंदे खम्बा के ठीक नीचे रखल भूसा के ढेर पर गिरलें. आसपास के किसान लोग उनके तुरंत अस्पताल ले गईल. डॉक्टर लोग उनकर जान त बचा लिहल बाकिर उनकर बायां हाथ ना बाचल. कंधे से उनकर हाथ काटे के पड़ल. शिंदे के दाहिने हाथ पर से भी नियंत्रण लगभग खतम हो गईल. उ ना त हथेली बंद कर के मुट्ठी बान्ह सकेलें आ ना ही आपन अंगुरी हिला सकेलें. जब उनके केहू के फोन करे के होला त उ मोबाइल के तश्तरी निहर टिका के स्पीकरफोन पर बात करेलें.

“हम ट्रेक्टर चलाईं आ खेत में जी-तोड़ मेहनत करीं,” शिंदे फीका मुस्कान संघे कहेलन. “अब उ सब पुरान बात हो गईल बा. अब त एतने शुक्र मना सकेनी कि ओही समय जल के राख ना हो गईनी.”