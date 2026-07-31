विशाल राजस्थान के एक ठन नान कन गाँव के आय.ओकर ददा किसान आय अऊ दाई घर- गृहस्थी वाली – अऊ ओ मन ला थोकन घलो गम नइ ये के ओकर मन के बेटा ह छात्र समाजिक कार्यकर्ता आय. वो ह कहिथे, “गर ओ मन ला पता चल गिस त हो सकथे मोला दिल्ली मं रहे नइ देंय.”

ओकर बाद घलो, जब वो ह विरोध के जगा मं लहूट के आइस, त विशाल ह सबले पहिली लाइब्रेरी ला फिर ले सुरु करिस. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया ले जुड़े एआईएसएफ ह किताब लेके आय अऊ लाइब्रेरी ला फिर ले सुरु करे के काम करिस. कुछेक दिन मं रजिस्टर मं1,500 झिन के नांव दर्ज होइस.

20 जुलाई के दिन कॉकरोच जनता पार्टी ह ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएसए) अऊ एआईएसएफ जइसने छात्र संगठन मन के संग मिलके संसद तक शांतिपूर्ण रैली निकारे के अपील करिस.

येकर पहिली 25 दिन तक ले, लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अऊ छात्र कार्यकर्ता नेहा बोरा, मनीष कुमार अऊ आमीन अमितोज जंतर-मंतर मं इही मांग मन ला लेके भूख हड़ताल मं रहिन : परीक्षा अऊ राज मं भर्ती मन मं जवाबदेही अऊ पारदर्शिता.

भारी पुलिस अऊ सुरक्षा तैनाती के बीच, हजारों लोगन मन – जेन मं अधिकतर नवा पीढ़ी रहिन - जंतर-मंतर के सड़क मन मं जमा हो गिन. जइसने- जइसने दिन चढ़े लगिस, नारा के जगा आँसू गैस के गोला अऊ प्रदर्सन करेइय्या मन के उपर लाठीचार्ज के आवाज सुनाई देय लगिस. लोगन मन ला गहिर जखम आइस, मुड़ ले लहू बोहावत रहय. नोनी मन के कपड़ा मन फाड़े गिस. इहाँ तक के किसोर उमर के लइका मन ला घलो छोड़े नइ गिस. कम से कम तीन झिन ला पैलेट गन के गोली लगिस, ये ह उही बंदूक आय जेन ह कश्मीर मं कतको लोगन मन ला अंधवा करे सेती बदनाम हवय.