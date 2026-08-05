वईसे, ए बेर दिल्ली पुलिस बहसबाजी के बाद जाए के मूड में ना रहे. "तोहके नेता बने के बा," एगो अधिकारी विशाल से ई बात कई बेर कहने आ ओकर धर पकड़ कईने. विशाल के साथी बिट्टू के कालर पकड़ी के घसीटल गईल काहे से कि ऊ ए सब घटना के फोने में रिकॉर्डिंग करत रहे.

"पुलिस भगत सिंह, शिवाजी महाराज आ बाबा साहेब अंबेडकर के किताब फेंकी दीहने. आपन राष्ट्रीय नायक के ए तरे अपमान करे के खातिर ए सबके माफी मांगे के चाही," देवांग कहने.

ए किताबीन में शिवाजी कौन थे भी रहे, शिवाजी महाराज पर आधारित एगो मराठी पुस्तक के हिन्दी अनुवाद जेके लेखक गोविंद पंसारे रहने, जिनकर हत्या हिंदू आतताई क दिहने. भगत सिंह बनाम आरएसएस, ए किताब में ए क्रांतिकारी नेता आ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा में अंतर बतावल गईल बा, साथ मे बी.आर. अंबेडकर के चुनिंदा काम भी रहे.

मोहित कहेने," हमनी के भरोसा बा कि अगर एक्को आदमी अईसन किताब पढ़ी त ऊ दस और लोगन के ओकरी बारे में बताई. एही से त क्रमिक विकास होला."

बाकिर, विशाल आ बिट्टू के ईहो कहल बा कि जब ए लोग के पुलिस धरी के ले गईल ता ई लोगन के पुलिस गारी दिहलस आ पीटलस, साथ में ए सबपर गंभीर मुकदमा लदला के धमकी दिहल गइल. ई त नीक भईल कि ए सबके एआईएसएफ के दोस्त थाना पर आके शोर शराबा कईने तब कहीं ई दुनू लोगन के जमानत भईल.

"हमके पुलिस से डर ना रहे, हमके डर रहे कि कहीं हमार माई बाप के ए बात के पता ना लागी जाव.