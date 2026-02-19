मोला सुरता हवय के बीते बखत कब मंय ओकर ले भेंट करे गे रहेंय, त शाहिदुल ह मोला कहे रहिस, “गर हमन वोला अस्पताल मं राखबो त हमन खरचा नइ उठाय सकबो. ओकर करा मुफत इलाज के आयुष्मान भारत कार्ड नइ ये.” शाहिदुल, जेन ह काम बूता बर बहिर जाथे, वो बखत अपन बीमार ददा के सेवा बर 10 महीना ले जियादा बखत ले घरेच मं रहिस. पहिलीच ले भारी दुख अऊ तंगी मं अरझे परिवार बर हरेक महीना 20,000 रूपिया आमदनी के अऊ नुकसान.

कादर ला साल 2019 पहिली बेर लोकवा मारे रहिस. ओकर तीनों बेटा काम करे बर केरल के कॉफी प्लांटेशन धन अरुणाचल मं ड्राइवरी करे जावत रहिन, घर मं रहिन. फेर वो मन वो बखत अपन ददा ला अस्पताल नइ ले गीन. वो मन के चिंता अऊ घलो बड़े रहिस. कादर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (एफटी) मं ‘डाउटफुल’ धन डी-वोटर स्टेटस के खिलाफ अपन केस लड़त रहिस. बारपेटा मं एफटी ह पहिलीच ले ओकर दूनों घरवाली 46 बछर के अजीमोन नेसा अऊ 50 बछर के मरजीना खातून ला विदेशी करार दे दे रहिस.

वो ह गुवाहाटी हाई कोर्ट मं फइसला के खिलाफ लड़े के तियारी मं रहिस, नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (एनआरसी) के अपडेटेड फ़ाइनल ड्राफ़्ट आ गे रहिस, अऊ परिवार के सब्बो लोगन मन के नांव उहाँ ले हटा दे गे रहिस.

33 बछर के मोहिदुल इस्लाम कहिथें, “डी-वोटर केस लड़े के बीच मं होय सेती, हमन वोला अस्पताल ले जाय ला नइ सोचेन.” भलेच मोहिदुल ओकर रिस्तेदार नो हे, फेर परिवार ह वोला ‘पोता’ जइसने मानथे. ये कोनो बड़े लोकवा नइ रहिस. गाँव के लोगन मन बताइन के लोकल डाक्टर मन 'एक कोती के लोकवा’ के इलाज कर सकथें. हमन वोला उहाँ ले के जात रहेन, इलाज के बाद ओकर हालत सुधरिस फेर लोकवा बने रहिस.”

कादर अऊ ओकर परिवार उपर केस 1997 मं सुरु होय रहिस. ये वो बछर रहिस जब देस (भारत) के चुनाव आयोग ह राज मं वोटर लिस्ट मं बड़े पैमाना मं बदलाव धन ‘छंटई’ के आदेश देय रहिस. ये आदेश समाजिक टोली मन के बीच 10 बछर ले जियादा लंबा रार अऊ मारकाट के बाद देय गे रहिस. गैर-नागरिक मन ला सूची ले पहिचाने अऊ हटाय के ये काम मं राज मं मुसलमान अऊ हिंदू अल्पसंख्यक मन के एक बड़े हिस्सा ला डाउटफुल वोटर (संदेहा वोटर) के रूप मं चिन्हारी करे गीस. असम मं रहेइय्या लोगन मन घुसपैठिया होय के संदेहा मं रहिन.

ओकर नांव के आगू ‘डी’ अक्षर लगे रहिस, जेकर ले ओकर मन के नागरिकता उपर संदेहा करत रहिस. साल 1997 मं, कादर अऊ दूनों घरवाली राज के करीबन 3.7 लाख अइसने लोगन मन ले रहिन. ये छापा ह ओकर मन के पहिचान ला बदनाम करिस अऊ देस के लोकतांत्रिक प्रक्रिया मं हिस्सा लेय के ओकर मन के हक ला छीन लिस.