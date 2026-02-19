हमके याद बा, शाहिदुल आखिरी भेंट में बतावत रहने: “हमनी के अगर उनके अस्पताली में रखब त हमनी खर्चा ना संभाल सकब. उनकरा आयुष्मान भारत कार्ड नइखे, त फ्री इलाज ना मिली.” शाहिदुल, जे काम से बाहर जात रहेने, ओ आपन बीमार बाप के देखभाल खातिर 10 महीना से अधिक घरे रहने. ई परिवार पहले से ही भारी आर्थिक संकट में डूबल रहे, ऊपर से हर महीना 20,000 रुपया के आमदनी के घाटा.

कादेर के पहिल स्ट्रोक 2019 में आइल. केरल के कॉफी प्लांटेशन में काम करेने, चाहे अरुणाचल में ड्राइवरी करे वाला उनकर तीनों बेटा के घरे आवे के पड़ल. बाकी ऊ लोग उनकरा के अस्पताल नाही ले गइल लोग. ओ सबके दूसर बड़ चिंता रहे. कादेर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (एफटी) में ‘डाउटफुल’ या डी-वोटर स्टेटस के खिलाफ केस लड़ रहल रहने. बरपेटा के एफटी पहिलही से ही उनकरा दूनू मेहरारू, आजीमोन निसा (46 साल) आ मरजिना खातून (50 के आसपास) के विदेशी घोषित कर दिहले रहे.

ई लोग गुवाहाटी हाई कोर्ट फैसला के चुनौती दहला के बीच में रहे लोग. एही बीच अपडेटेड फाइनल एनआरसी ड्राफ्ट आ गइल. एकरा में सभ परिवार के नाम हटा दिहल गइल.

“डी-वोटर केस लड़त समय, हमनी के सोचले ना रहनी कि अब्बा के अस्पताली ले जाईं,” 33 साल के मोहिदुल इस्लाम कहने. कवनो संबंध ना होखला के बाद भी, मोहिदुल के परिवार वाला उनका आपन पोता मानेने. “ई बड़हन स्ट्रोक ना रहे. गांव वाला लोग कहल कि हकीम ‘एकतरफा बीमारी’ के इलाज कर सकत बा. हमनी ओही के ले गईनी के. इलाज के बाद ऊ स्थिर भइने बाकिर लकवा रही गईल.

कादेर आ उनकरा परिवार के मुसीबत 1997 में शुरू भइल. ऊ साल भारतीय चुनाव आयोग दस साल से चलत आ रहल जातीय संघर्ष आ नरसंहार के बाद असम में मतदाता सूची के जोरदार सफाई या ‘रिवीजन’ के आदेश दिहलस. गैर-नागरिक के पहचान आ सूची से हटावे के एह अभियान में राज्य के मुसलमान आ हिंदू अल्पसंख्यक के बड़ हिस्सा संदिग्द मतदाता के रूप में चिन्हित कइल गइल. असम के रहे वाला एह लोगन पर अवैध प्रवासी होखे के शक रहे.

मतदाता सूची में उनकरा नाम के साथ ‘डी’ लाग गइल, जे ओ लोगन के नागरिकता पर संदेह के संकेत देत रहे. 1997 में कादेर आ उनकरा पत्नी अईसन 3.7 लाख लोगन में शामिल रहली. ई ठप्पा उनकर पहचान के कलंकित कर दिहलस, राष्ट्र के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेबे के अधिकार छीन लिहलस.