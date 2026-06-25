साल 2011 के भाखा जनगणना आंकड़ामं ताई तुरुंग ला अलग भाखा के रूप मं नइ दिखाय गे हवय, फेर येला ताई भाखा के बड़े समूह के हिस्सा माने गे हवय. येकरे सेती सरकारी दस्तावेज मन ले ये पता लगाय संभव नो हे के ये भाखा बोलेइय्या असल मं कतक लोगन मन हवंय. कुछु बछर पहिली. जब कुछु शोध करेइय्या मन येकर बारे मं अनंत तुरुंग ले संपर्क करिन, त वो ह व्यवस्थित रूप ले मौका मं जाके काम करिस. वो ह अपन गाँव के हरेक घर मं जाके, जानकारी जुटाय बर दीगर गाँव के लोगन मन ला चिठ्ठी लिखिस अऊ ये नतीजा मं पहुंचिस के ओकर भाखा नंदाय के खतरा झेलत हवय अऊ येकर बोलेइय्या अब सिरिफ 1,456 लोगन मन बांचे हवंय. ये सब्बो लोगन मन असम के छै ठन अलग-अलग गाँव अऊ अरुणाचल मं रहेइय्या कुछेक परिवार के आंय.

संस्कृति के नुकसान होनाच रहिस. वो ह पारंपरिक लोक गीत, गुरतुर लोरी अऊ खास तरीका के नृत्य मन ला नंदावत देखे हवय. वो ह काम-बूता करे बहिर जाय लोगन मन के परिवार मन ला अपन भाखा छोड़त अऊ नवा पीढ़ी ला अपन मूल धुन ला छोड़ के असमिया बिहू गीत गावत घलो देखे हवय. फेर अनंत तुरुंग ह अपन आखर-कोठी भरे मं रमे हवय.

वो ह तुरुंग गा डुम (आखर-कोठी) नांव के हाथ ले लिखे वक ठन शब्द-पुस्तिका बनाय हवय, जेन मं देह के अंग मन के नांव, जानवर मन के नांव अऊ प्रकृति के जिनिस मन के नांव जेन ह रोज के काम आथें – ये सब्बो तुरंग, असमिया अऊ अंगरेजी भाखा मं हवय. वो ह अवेइय्या नवा पीढ़ी बर एक ठन शब्दकोश (आखर-कोठी) अऊ बियाकरन के किताब लिखे मं लगे हवय. बगेर कोनो ईनाम के आस मं कोनो भाखा के जानकारी के कोठी बनाय मं. ओकर 63 बछर के घरवाली भानुमोती तुरंग मोला बताथे, “ओकर करा ये शब्द-पुस्तिका के बड़े संस्करन रहिस. दस बछर ले जियादा बखत पहिली घलो वो ह येला असम साहित्य सभा ला देय रहिस, ये आस मं के कभू न कभू ये छपही. हमन ला अब तक ले ओकर अगोरा हवय.”

अनंत तुरुंग बर ये बात साफ हवय,”तुरुंग मोर बाद घलो आगू बढ़त रहे ला चाहि.”

फिलिम मं दिखाय गे गाँव मन के नांव जनगणना मं हो सकथे फेर वइसने नजर झन आंय काबर के वो मन मं कतको छोटे गाँव धन बस्ती आंय.