सन् 2011 के भाषाई जनगणना में ताई तुरुं के अलग भाषा के दरजा ना मिलल. ओकरा के टाई भाषा के बड़ परिवार में डाल दिहल गइल. एह चलते सरकारी कागज-पत्तर देख के बतावल मुश्किल बा कि आज ताई तुरुं बोले वाला केतना लोग बचल बा. कुछ बरिस पहिले जब शोध करे वाला लोग उनका लगे आइल आ ताई तुरुं के बोलनिहार के गिनती पूछे लागल, त ऊ अपने जवाब खोजे गांव निकल पड़लन. घरे-घरे जाके पता कइलन, दोसरो गांव में चिट्ठी लिखलन. उनका पता चलल कि ताई तुरुं अब बस 1456 लोगन के ही जुबान पर बचल बा. ई लोग असम के छव अलग-अलग गांव आ अरुणाचल के कुछ घर में छितराइल बा.

टाई तुरुं भाषा के नुकसान आ ई सांस्कृतिक क्षरण साफ लउके लागल रहे. ऊ आपन आंख से देखत रहलन कि पारंपरिक लोकगीत, मीठ लोरी आ खास तरह के पहचान वाला नाच-गान सब धीरे-धीरे लुप्त भइल जा रहल बा. ऊ इहो देखलन कि कइसे काम के तलाश में पलायन करे वाला परिवार आपन भाषा पीछे छोड़त चल गइल. ऊ नयका पीढ़ी के आपन पारंपरिक धुन छोड़ के असमिया बिहू गीत गाते देखले बाड़न. बाकिर अनंत तुरुं हिम्मत ना हरलन, आपन ‘कोठी’ भरत रहलन, लगातार भरत रहलन.

अनंत तुरुं ‘तुरुं गा दुम’ (शब्दन के कोठी) नाम से हाथ से लिखल एगो शब्द पुस्तक तइयार कइले बाड़न. एकरा में देह के अलग-अलग अंग, जानवर के नाम, कुदरती चीज खातिर इस्तेमाल होखे वाला रोजमर्रा के शब्द सब लिखल बा. इ सब तुरुं, असमिया आ अंगरेजी में बा. ऊ आवे वाला पीढ़ी खातिर एगो शब्दकोष आ व्याकरण के किताब पूरा करे में जुटल बाड़न. आपन भाषा बचावे के एह कोशिश में ऊ कबो कवनो सम्मान आ फायदा ना खोजलन आ भाषा के खजाना तइयार करे में लागल रहलन. अनंत के 63 साल के घरवाली भानुमती तुरुं बतावेली, “उनका लगे एह शब्दकोष से आउर बड़का पांडुलिपी रहे. दस साल से जादे हो गइल, उ एकरा के असम साहित्य सभा के सौंप देले रहलन. उम्मीद रहे कि एक दिन ई किताब के रूप में छपी आ लोग तक पहुंची. बाकिर आजो हमनी इंतजारे करत बानी.”

अनंत तुरुं बस एतने चाहत बाड़न, “हमरा बादो तुरुं के आवाज गूंजत रहो.”

फिलिम में देखावल गइल गांव के नाम जनगणना में शायद वइसे ना दिखे, काहेकि ओकरा में से कइएक गांव बहुते छोट-छोट बा.