पाँच बछर पहिली, टाइम पास अऊ आने डोम मन इहीच जगा मं रहिन – मुर्दा मन के बीच खावत-पीयत, सुतत-जागत अऊ सुस्तावत. चिता मन दिन-रात जरत रहंय अऊ लाइन अतक लंबा हो जावत रहिस के अगोरा के बखत बारह घंटा धन ओकर ले घलो जियादा हो जावत रहिस. कोविड ले मरेइय्या लोगन मन के लाश भारी आवत रहिस. कभू-कभू त एकेच एम्बुलेंस मं तीन-तीन ठन लाश आवत रहिस.

पटना नगर निगम (पीएमसी) ह बांस घाट मं जेन 14 झिन डोम मन ला काम मं राखे रहिस, वो सब्बो स्कूल के पढ़ई आधा मं छोड़ चुके रहिन. कतको झिन दूसरी धन तीसरी क्लास मं पढ़ई छोड़ दे रहिन. ओ मन ले कोनो घलो मिडिल स्कूल ले आगू पढ़े नइ सकिस. वो मन समाज बर भारी जरूरी काम करत रहिन, फेर ओ बखत के आपदा के अतक जियादा मरे ले घबरा गे रहिन.

पीएमसी ह इमरजेंसी ला देखत 14 झिन अऊ डोम ला काम मं रखे रहिस. ओकर बाद घलो, 56 लोगन मन के हाथ घलो कम परत रहिस. पटना मं कोविड के सबले जियादा मामला अऊ मऊत होवत रहिस अऊ ये ह राज के सबले जियादा असर वाले शहर रहिस.

50 बछर के राज कुमार कहिथे, “सरलग 24 घंटा काम करत रहे सेती बिजली वाले शवदाह मशीन घलो खराब हो गीस.” ते पाय के करीबन 50 फीसदी अंतिम संस्कार लकरी के चिता मन मं करे गीस. आज, बिजली वाले मसीन ले अंतिम संस्कार के आंकड़ा फिर ले 80 फीसदी होगे हे. कुमार रजिस्ट्रेशन विभाग के मुखिया आय अऊ साल 2017 ले घाट मं तैनात हवय.

16 ले 40 बछर उमर के 12 झिन अऊ डोम समाज के लोगन मन ला काम मं रखे गे रहिस, जेकर ले येकर मन के संख्या 40 होगे. ये मन ला नगरपालिका ह नइ, फेर दुखियारी परिवार मन डोम समाज ले संपर्क करके बलाय रहिन. परिवार मन 1,000 ले 4,000 रूपिया तक पटाइन – ये रकम वो चार झिन मं बांटे जावत रहिस जेकर जरूरत हरेक अंतिम संस्कार बर होथे. ये 12 झिन कभू काल मं ये काम करे नइ रहिन. फेर कोरोना के डरावना दूसर लहर बखत, अचानक वो मन ला लकरी के चिता अऊ बिजली मसीन वाले – दूनों किसम के अंतिम संस्कार करे मं लगा दे गे रहिस.

तभे बांस घाट मं काम करेइय्या सबले जवान अऊ नवा काम करेइय्या मन ले के झिन आगू आइस अऊ वो ह ये काम करिस जेन ला महामारी के चरम मं करे ले अधिकतर मन डेर्रावंय: कोविड-19 ले मरेइय्या के लाश के अंतिम संस्कार करे. बांचे 11 झिन मन घलो ओकर पाछू लगे रहिन.