पांच बरिस पहिले टाईम पास आ बाकी डोम एक्के जगही पर खात रहले, सुतत रहले, टहलत रहले, मुरदन के बीच आराम करत रहले. दिन रात चिता जरत रहे आ कतार एतना लमहर हो गइल कि इंतजारी बारह घंटा आ ओकरा से अधिका हो गइल. कोविड से मुए वाला मनई बड़ी ढेर आवत रहे. कब्बो-कब्बो त एक्के एम्बुलेंस में तीन गो लास ले जाइल जात रहे.

सगरो चौदहवो डोम, जेके पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (पीएमसी) काम पर रखले रहे, ऊ सब स्कूल छोड़ले रहने. ओमें से बहुते लोग कक्षा दू या तीन के बाद छोड़ी दिहले रहने. एमे से केहू मिडिल स्कूल पार ना क पवले बाने. ई सब समाज खातिर बहुत बड़वन काम कईने. बाकिर फेर ओ महामारी के बोझ तले कूचा गईने.

पीएमसी चौदह डोम के आपातकाल स्थिति पर रखले रहे. आ फेर भी, छप्पन इंसानी हाथ काफी ना रहे. पटना में कोविड आ मौत के केस सबसे ढेर दर्ज होत रहे आ ई राज्य के सबसे बेकार शहर में रहे.

"एहिजा ले कि चौबीस घंटा चला दीहले से मुर्दा फूंके वाला बिजली के मशीन बिगड़ गईल," पचास साल के राजकुमार कहेलन. ऐसे आधा से ढेर चिता लकड़ी पर ही फूंकाईल. अब त, अस्सी प्रतिशत से ढेर लास बिजली मशीन से फुंकाला. कुमार घाट पंजीकरण के मुखिया हबैं आ घाट पर 2017 से तैनात बाने.

सोलह से चालीस बरिस के उमिर के अउरी बारह गो डोम के ले आवल गइल, जवना से ई लोग कुल चालीस जानी हो गइलन, ए लोग के नगरपालिका ना, बाकिर डोम समुदाय ले पहुंच के शोकग्रस्त परिवार काम पर लगवलस. परिवार ए लोगन के एक हजार से चार हजार रुपिया ले दिहलस, जवन हर बेर चिता फूंकला के बाद चार मजदूरन में बांटल जाई. ए बारह लोग में से केहू ए काम के पहिले कबो ना कइले रहे. बाकिर एकबएक दूसरका सिहरऊवा लहर के दौरान लकड़ी के चिता आ बिजली से दाह संस्कार दुनु करे के पड़ल.

ई तब भईल जब बांस घाट के सबसे नया आ कम उमीर के डोम आगे बढ़ी के ऊ काम कईलस जवन काम कइला से बाकी सब डेरात रहें: ई महामारी के चरम पर कोविड पीड़ितन लास फूंकलस. बाकी के ईग्यारह लोग भी ओकर देखा देखी कईंने.