चित्रगुप्त प्राइमरी ऐं हाइर प्राइमरी स्कूलनि जे गुज़ारे वियल उस्तादनि ऐं मददी कर्मचारियुनि जे नालनि जी ॻणप करे रहियो हो, जेका कुझु हफ़्ते अॻु थियलु आदमशुमारी महिलु कई वेई। खेसि इन कम जे लाइ मशीनुनि ते घणो भरोसो न हो। चीफ़ सेक्रेटरी खे मोकिलण खां अॻु खेसि इहो पक करणो हुयो त रिकार्ड सही हुजे ऐं का ग़लती न हुजे।
जेके गुज़ारे विया आहिनि उहे पंहिंजे नतीजे जो इंतिज़ार करे रहिया हुआ, लेकिनि चित्रगुप्त ॻणप में ग़लतीअ जो इम्कानु रखी न सघिंदो हो। हुननि खे धरतीअ ते का बि जाइ ॾियण खां अॻु खेसि गुज़िरियल मिड़नी कर्मनि जे रिकार्ड जी जाचु करणी ज़रूरी हुई। हर ग़लतीअ जो हर्ज़ु वधीक थियण वारो हो, इन करे वरि वरि हिसाबु करे रहियो हो। हर दफ़े जॾहिं हू ॻणपु करण लॻंदो हो, त भिटिकियल आत्माउनि जी इन बेअदद फ़हिरिस्त में कुझु ॿिया नाला जुड़ी वेंदा हुआ। सोचियाईं त जेकॾहिं हू इन भिटिकंदड़ आत्माउनि खे पाताल लोक में पंहिंजे दफ़्तर जे ॿाहिरि क़तार में बीहारे छॾे, त इहा क़तार सिधो प्रयागराॼु ताईं पहुची वेंदी।