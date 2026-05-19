உண்ணாவிரதப் போராட்டங்கள், 165 நாட்கள் பேரணிகள், சாலை தடுப்புகள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு மனுக்கள், மரணங்களை நிகழ்த்திக் காட்டும் போராட்டங்கள், சாக்கடையில் மூழ்கும் போராட்டங்கள்…
அரசு, தங்களின் கோரிக்கைகளுக்கு செவிகொடுக்க சென்னை பெருநகராட்சி நடத்திய நீண்ட தீவிரப் போராட்டங்கள் இவை. இது சாதாரணப் போராட்டம் மட்டுமல்ல; அமைதியாக மறக்கடிக்கப்படுவதை எதிர்த்து சென்னையின் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் நடத்திய வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க போராட்டம்!
டிசம்பர் 2025-ல் நம்முடன் பேசிய மூத்த தூய்மைப் பணியாளர் எம்.மகாலஷ்மி, "நாங்கள் 130 நாட்களுக்கும் மேலாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறோம். கோயில் ஊழியர்களுக்கு எந்தவித எதிர்ப்பும் இன்றி நிரந்தர வேலை வழங்கப்பட்டது. செவிலியர்களின் கோரிக்கைகள் ஒரு வார போராட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டன. ஆனால் தலித் துப்புரவுப் பணியாளர்கள் அதே கண்ணியத்தைக் கேட்கும் போது, அரசு மௌனமாக உள்ளது,” என்றார்.