ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ਼, 165 ਦਿਨ ਰੈਲੀਆਂ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੰਚਨ, ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਲਿਬੇੜ…
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਚੇਨੱਈ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਐਨਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀ, ਐੱਮ. ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਦੱਸਿਆ। “ਅਸੀਂ 130 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਏ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਪਰ ਜਦ ਦਲਿਤ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ।”