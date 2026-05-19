जइसने-जइसने भूख हड़ताल चलत जावत रहिस, ओकर मन के सेहत तेजी ले बिगड़े लगिस अऊ चरों माईलोगन मन ला अस्पताल मं भरती कराय ला परिस, ओकर मन के जान के भारी खतरा रहिस. उहिच दिन, भूख हड़ताल के दूसरा चरन एम. सरस्वती, ई. सरस्वती (दूनों 40 बछर के), के. कल्पना (35 बछर) अऊ वी. वेलंकन्नी (43 बछर) सुरु करिन. वइसे, जल्दीच सेहत तेजी ले खराब होय होय के सेती दूनों सरस्वती ला अस्पताल मं भरती कराय ला परिस. कल्पना अऊ वेलंकन्नी ह 20 दिन ले घलो जियादा बखत तक हड़ताल मं रहिस. अब ये सब्बो माइलोगन मन ला भारी अल्सर होगे हवय, जेकर इलाज बर वो मन ला घेरी-बेरी अस्पताल जाय ला परथे.

बनेच बखत तक ले बंद परे काम बूता ह मजूर मन के परिवार ला टोर के राख दे हवय, काबर के महतारी सफईकर्मी मन अपन घर के अकेल्ला कमेलिन आंय. वो मन के उधर सरलग बढ़त जावत हवय. वसंती कहिथे, “काबर के मंय फीस देय नइ सकंय, मोर बेटी ह मोर ले गोठियायच बंद कर दीस.” महालक्ष्मी ला घर के भाड़ा नइ दे पाय, स्कूल के फ़ीस नइ फ़ीइ भरे सके अऊ कतको दिन तक ले बने करके खाय ला नइ मिले जइसने मुस्किल के सामना करे ला परत हवय.