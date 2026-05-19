एगो प्रतीकात्मक बिरोध परदरसन. दू गो मजूर जमीन प लास जइसन सूतल रहे. इ एलान करत कि सरकार औरी संस्था कुल के लमहर बेर से अनदेखी ओ सब के एकदम अरिया ढकेल देले बा.

जोन 5 के एगो दूसर करमचारी, 49 बरीस के असोक कुमार के चीनी के बेमारी रहे.ऊ किराया औरी पढ़ाई के खर्चा ना पूरा क पावत रहलन. एही से बेसी चिंता-फिकिर में रहस. बाद में 5 सितम्बर के करेजा के धुक-धुकी रुकला के चलते उनकर मिरतु हो गईल.

टी. रविकुमार के अंतिम संस्कार में आईल मजूर लोग कहल, “हमनी सब केहू एही तरे मूए वाला बानी. ईहे एगो एकमात्र उपाय बांचल बा. एकरा अलावे औरी कौनो रास्ता नईखे बुझात.”

ओ लोग के इ सब बात हमरा के कई रात सूते ना दहलस. हमरा इ बुझाइल कि इ पीर तनियक देर के नईखे- उ लोग त अपने 130 दिन से सूतल नईखे. अनिचित्त, भूख, डर औरी बेकल मन से इतना दिन से बिना सुतले जीयता.

3 जनवरी, 2026 के रविकुमार के मिरतु के 16वां दिने सब कार्यकर्त्ता चेन्नई के मिंट के लगे वाला कब्रिस्तान में गोट्टा भईल औरी परदरसन कईल.