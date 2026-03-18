एगो दलित टीम के जीतल जात-पात के हिंसा के उकसावे ला बेसी रहे. जब देवेन्द्र राज अपन परीक्षा देवे जात रहलन तब उनकर बस रोकल गईल. औरी उनका खींच के गाड़ी से बहरा निकालल गईल. औरी सड़के प उनका ऊपर तेज हथियार से वार कईल गईल. जब उनकर बाबूजी इ बात हमरा से बतावत रहलन, हमार देह कांप गईल. इ हिंसा कौनो खेल के बारे में ना रहे. इ सत्ता के बारे में रहे. एगो दलित जात के लईका कबड्डी में बड़ा जात के लईकन के नईखे हरा सकत, एकरा पीछे ईहे कारन रहे. औरी दुःख इ बा कि देवेन्द्र राज अपना इलाका के सबसे नीमन खेलाड़ी बाड़न.

डाक्टर हमरा के बतवलन कि उनका मूड़ी, हाथ पर गहीर घाव रहे. जौना में से एगो बहुते गंभीर घाव रहे. उनकर अंगूरी कुल तनियक कटा गईल रहे. डाक्टर कहलन, “प्लास्टिक सर्जरी करे से पहिले अंगूरी के ठीक से जुटल जरुरी बा.”

देवेन्द्र राज अपना माई बाप के बड़हन संतान हवन. थंगा गणेश बतवलन, “हम एगो ईंटा भट्ठा प कार करनी. हमार दू गो लईका बा. देवेन्द्रराज हमार सबसे बड़ बेटा हवन. उ पलायमकोट्टइ के एगो इस्कूल में पढेलन. हमार छोट संतान हमार बेटी ह. हम औरी हमार मेहरारू, दुनुजना रोज भट्टा प कार करे जानी.”

एकरा बाद उ अपना जिनगी के बारे में धीरे-धीरे बतियावल सुरु कईलन. “जब हम छोट रहनी, तब हमारा जात के बारे कौनो जानकारी ना रहे. हमार कौनो मास्टर कब्बो आंबेडकर चाहे पेरियार के बारे में ना बतियावल. 10वां के परीक्षा के बाद पईसा-रोपया के तंगी के चलते हम मोटर मैकेनिक्स सीखे खातिर एगो आइटीआई के फ़रम भरनी. दाखिला के फीस के 650 रोपया हमनी ला मस्किल रहे. हमार माई दोसरा से उधार लहलस.

“हम उ पईसा के हाथ में थमले, सीखे के ललक औरी ढेर सपना के साथे उंहा गईनी. बाकिर जब हम उंहा पहुंचनी त अधिकारी लोग हमनी में से दू-तीन लोग के नाम बोलावल औरी कहल कि सीट खाली नईखे. उ लोग हमनी के धक्का दे के बहरा क दहल औरी केवाड़ी बंद क लहल. हम उनका दुआरी खड़िया के रोअनी. उ लोग कहल कि अइसन एसे भईल ह कि हमार नंबर कम रहे. बाकिर इ बात सांच रहे तब हमरा एड्मिसन फारम काहे मिलल? इ सवाल सालन तक ले हमरा के परेसान कईलस.”