ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇ,“ਓਹ ਹੋ, ਉਹ ਆਖ਼ਰੀ ਬਰਗਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਡਮ।” ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ੋਮਾਟੋ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬੈਗ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵੱਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ,“ਇਸ ਬੈਗ ਵਿੱਚ 30 ਬਰਗਰ ਪੈਕਟ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, 'ਜਿਸਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ’।''
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਬਜਾਇ ਇਹਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਸਲ ਗੁਮਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਬਰਗਰ, ਸੈਂਡਵਿਚ, ਪਾਰਲੇ-ਜੀ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ-ਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਸ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਕਿਆ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ, ਨੇੜਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।