लोगन मन काम करे के बाद आफिस ले लहूटत, परिवार के संग लइका अऊ सियान उहाँ आवत रहिन. तीर के गोलगप्पा अऊ दही-भल्ला वाले मन अक्सर प्रदर्सन करेइय्या मन ला फोकट मं खवावत रहिन; लइका मन अपन जेब खरचा के पइसा ले बिस्कुट बाँटत रहिन. आने शहर मन ले घलो खाय पीये के जिनिस मन आवत रहिस, जेन ला स्विगी अऊ जोमैटो ले भेजे जावत रहिस अऊ जरूरतमंद मन ला देय जावत रहिस. खाय के जिनिस मं पिज़्ज़ा, बिरयानी, चिप्स अऊ कोल्ड ड्रिंक्स जइसने जिनिस जादा रहिस – जेन ह नवा पीढ़ी ला भारी भाथे, अऊ कुछू पैकेट के संग कार्ड पेपर ले बने फोल्ड होवेइय्या हाथ ले झले पंखा घलो रहिस, जेकर ले जुलाई के उमस ले राहत मिल सकय. अतक जियादा सामान आगे रहिस के सबले जियादा भीड़ वाले एक दिन, आयोजक मन ह लोगन मन ला सामान झन भेजे के अपील करिन. ओकर मन करा बनेच सामान जमा होगे रहिस अऊ ओ मन नइ चाहत रहिन के कुछु घलो बरबाद होय.

जब 21 बछर के लवकुश प्रजापति हजारों संगी मन के संग विरोध-प्रदर्सन मं सामिल होय बर आइस, त ओकर करा सिरिफ 500 रूपिया अऊ घर ले धरके आय टिफिन डब्बा रहिस. ओला ये मालूम नइ रहिस के आगू बखत के खाना कहां मिलही धन रात कहां गुजारहीं. वो ह उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के अतर्रा कस्बा ले आय रहिस.

वो ह कहिथे, “फेर जंतर-मंतर मं ये कभू कोनो चिंता के बात नइ रहिस. हमन सब्बो एक बड़े परिवार कस मसूस करत रहेन.

ओला पुलिस के अतियाचार के चिंता रहिस. प्लास्टर चढ़े ओकर डेरी गोड़ प्लास्टिक के लाल रंग के कुर्सी उ रखाय रहिस. वो ह पारी ला बताइस, “मोर गुठवा टूट गे हवय, अऊ प्लास्टर लगे होय के बाद घलो मोला पांच घंटा तक हिरासत मं राखे गिस.” वो ह हमन ला 20 जुलाई के दिन दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज ले घेंच, हाथ अऊ पेट मं लगे चोट मन ला घलो दिखाइस. ओ मन ला रात भर, रात 10 बजे ले बिहनिया 4 बजे तक, बगेर खाना के एक ठन पुलिस बस मं राखे गे रहिस.