दफ्तर में काम करे वाला लोग ड्यूटी खत्म करके पहुंचत रहे. बूढ़ लोग आपन परिवार आ बाल-बच्चा संगे आवत रहे. लगे के गोल-गप्पा आ दही-भल्ला बेचे वाला केतना दोकानदार लोग अक्सरहा प्रदर्शनकारी लोग के मुफ्त में खियावत रहे. छात्र लोग आपन जेब खरचा से कीनल बिस्कुट आपस में बांट के खात रहे. दोसरो शहर से खाना पहुंचत रहे. लोग स्विगी आ जोमैटो से खाना ऑर्डर करके भेजत रहे, ताकि जेकरा जरूरत होखे, उ खा सको. खाना सब युवा लोग के पसंद के रहे. पिज्जा, बर्गर, बिरयानी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक आ जुलाई के उमस से राहत खातिर कुछ पैकेट में कार्डबोर्ड वाला हाथ के पंखो रहत रहे. खाना त बाद में एतना आवे लागल कि एक दिन आयोजक के अपील करे के पड़ल कि अब खाना मत भेजीं. ऊ लोग लगे पर्याप्त खाना रहे आउर ऊ लोग कुछो बरबाद ना होखे देवे के चाहत रहे.

एक्कीस साल के लवकुश प्रजापति जब आपन दोस्त लोग संगे प्रदर्सन में अइलन त उनका लगे मात्र 500 रुपइया आ घर से लावल टिफिन रहे. उनका ई पता ना रहे कि अगला खाना कहंवा मिली, चाहे रात कहंवा गुजरी. ऊ उत्तर प्रदेस के बांदा जिला के अतर्रा कस्बा से आइल रहस.

ऊ बतावत बाड़न, “बाकिर जंतर-मंतर पर खाना के चिंता कबो ना रहे. हमनी सभे के इहे लागत रहे कि हमनी एगो बहुते बड़ परिवार के हिस्सा बानी.”

चिंता बस एके रहे, पुलिसिया हिंसा. प्लास्टर लागल उनकर बावां गोड़ एगो लाल प्लास्टिक के कुरसी पर टिकल रहे. ऊ पारी से कहलन, “हमार टखना टूट गइल. आउर प्लास्टर चढ़ल होखे के बादो ऊ लोग हमरा पांच घंटा ले हिरासत में रखलक.” ऊ हमनी के 20 जुलाई के दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज में गरदन, हाथ आ पेट में लागल चोट सब भी देखवलन. उनका रात दस बजे से सुबह 4 बजे तक एगो पुलिस बस में बिना खाना के बंद रखल गइल.