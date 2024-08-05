“ನಾನು ಸುಮಾರು 450 ಹಕ್ಕಿ ಕೂಗುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲೆ.”
ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಫೋಟೊ ತೆಗೆಯಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದ ಮೀಕಾ ರೇ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಸದ್ದುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕೌಶಲ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ.
ಸುಂದರ ಗರಿಗಳ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುದ್ದಾದ ಸಸ್ತನಿಗಳ ತನಕ ಮೀಕಾ ತಮ್ಮ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಫೋಟೊಗ್ರಫಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ 300 ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದದ ಜೀವಿಗಳ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕಾಣಸಿಗುವ ಬ್ಲೈತ್ಸ್ ಟ್ರಾಗೋಪಾನ್ (ಟ್ರಾಗೋಪಾನ್ ಬ್ಲೈತೀ) ಹಕ್ಕಿಯ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಬಹಳ ಅನನ್ಯ ಅನುಭವ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
2020ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಕಾ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ 150 ಎಂಎಂ-600 ಎಂಎಂ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಜೂಮ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಸೇರಿತು. ಅವರು ಈ ಶಕ್ತಿಯುತ ಜೂಮ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಟ್ರಾಗೋಪನ್ ಹಕ್ಕಿಯ ಚಿತ್ರ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಅದರ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. "ಕಾಫಿ ದಿನ್ ಸೆ ಆವಾಜ್ ತೋ ಸುನಾಯಿ ದೇ ರಹಾ ಥಾ [ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅದರ ಕೂಗು ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು]." ಆದರೆ ಅದರ ಫೋಟೊ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆಗೂ 2021ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮೀಕಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮೇ 2021 ರಲ್ಲಿ, ಮೀಕಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಈಗಲ್ನೆಸ್ಟ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ಬ್ಲೈಥ್ಸ್ ಟ್ರಾಗೋಪನ್ ಜಾಡನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಾಲೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಹಕ್ಕಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಕಾನ್ ಡಿ 7200 ಕೆಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ 150 ಎಂಎಂ-600 ಎಂಎಂ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಜೂಮ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಆತಂಕ ಅಂದು ನಿಜವಾಯಿತು. “ಬಹಳ ಮಸುಕಾದ ಫೋಟೊ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಟ ಆಡಿಸಿದ ಆ ಹಕ್ಕಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಮೆಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ಬೊಂಪು ಶಿಬಿರದ ಬಳಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಹಕ್ಕಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಹೊಳಪಿನ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಕ್ಕಿ ಭಾಗಶಃ ಎಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೀಕಾ ಈ ಬಾರಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸುಮಾರು 30-40 ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 1-2 ಒಳ್ಳೆಯ ಫೋಟೊ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲದ ಹಕ್ಕಿಗಳು: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಯಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾನರಿ ಹಕ್ಕಿ ಎನ್ನುವ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.