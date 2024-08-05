तेज़ी से काम करते हुए पक्षियों का वज़न, पंखों की चौड़ाई और पैरों की लंबाई नापी जाती है. इसमें एक मिनट से कम का समय लगता है. पक्षियों के पैर में उनकी पहचान से संबंधित एक छल्ला टैग करने के बाद उन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाता है. मिस्ट नेटिंग में पक्षियों को पकड़ने, उन्हें जांच-टेबल पर लाने, उनका आवश्यक माप करने और उन्हें मुक्त छोड़ देने की इस पूरी प्रक्रिया में अधिकतम 15 से 20 मिनट का ही समय लगता है. टीम हर आठ घंटे के बाद इस अभ्यास को मौसम के अनुसार 20 मिनट से लेकर आधे घंटे की अवधि के लिए करती है. इसे करते हुए मीका को लगभग 13 साल हो चुके है.

“जब हमने पक्षियों को पकड़ना शुरू किया, तो सफ़ेद आंखों वाली वार्बलर (सीसरकस अफीनिस) जैसे नामों का उच्चारण करना बहुत मुश्किल था. यह कह पाना इसलिए मुश्किल था, क्योंकि हमें अंग्रेज़ी बोलने का अभ्यास नहीं था.

ईगलनेस्ट सेंचुरी में चिड़ियों की आवाज़ पहचानने के कौशल ने मीका को पड़ोसी राज्य मेघालय की यात्रा करने का अवसर दिया, जहां के बारे में वह बताते हैं कि उन्होंने जंगल को मिलोंमील कटा हुआ देखा. “साल 2012 में हम 10 दिनों तक चेरापूंजी के आसपास के इलाक़े में भटकते रहे, लेकिन हमें वहां चिड़ियों की 20 प्रजातियां भी नहीं मिलीं. उसी समय मुझे यह महसूस हुआ कि मैं दरअसल ईगलवेस्ट में काम करना चाहता था, क्योंकि यहां बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं. हमने बोम्पू में बहुत क़िस्मों के पक्षियों की चहल-पहल देखी है.”

“कैमरे का इंटरेस्ट [दिलचस्पी] 2012 से शुरू हुआ,” मीका कहते हैं. पहले वह वहां आईं अतिथि वैज्ञानिक नंदिनी वेल्हो का कैमरा मांगकर काम चलाते थे: “हर पूंछ वाला सनबर्ड [एथोपिगा निपलेंसिस-शकरखोरा] सामान्य तौर पर पाए जाने वाला पक्षी है. मैंने फ़ोटोग्राफी के अभ्यास के लिए उसे ही माध्यम बनाया.”

कोई दो साल बाद मीका अपने साथ कुछ पर्यटकों को चिड़ियों को दिखाने के अभियान पर ले जाने लगे. साल 2018 में मुंबई से एक टोली - बीएनएचएस (बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी) - आई. मीका से जब-जब कहा गया उन्होंने उनकी फ़ोटोग्राफ़ी की. तस्वीरें लेने के समय उनकी ख़ुशी को देखकर टोली के एक सदस्य ने उन्हें एक निकॉन पी9000 उपहार में देने की पेशकश की. “सर, मैं एक डीएसएलआर (डिजिटल सिंगल-लेंस रिफ्लेक्स) मॉडल ख़रीदना चाहता हूं. मुझे यह कैमरा नहीं चाहिए,” वह अपना उत्तर याद करते हुए बताते हैं.

उसी टोली के चार सदस्यों के उदार सहयोग और फ़ील्ड वर्क व बर्ड गाइडिंग से जो पैसे बचाए थे, “मैंने 50,000 जोड़े. लेकिन कैमरे की क़ीमत 55,000 रुपए थी. मेरे बॉस [उमेश] ने कहा कि बाक़ी पैसों का सहयोग वे कर देंगे.” आख़िरकार 2018 में मीका ने अपने जीवन का पहला डीएसएलआर ख़रीद लिया. यह एक निकॉन डी7200 था, जिसमें 18-55एमएम ज़ूम लेंस था.