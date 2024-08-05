"હું લગભગ 450 પક્ષીઓના અવાજો ઓળખી શકું છું."
મિકા રાય માટે તે એક મહત્વપૂર્ણ કૌશલ્ય છે. જંગલમાં ફોટોગ્રાફર તરીકે, દુર્લભ પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓના ફોટા લેવા એ રાહ જોવાની રમત છે, અને એક એવી રમત જેમાં અવાજો ઓળખવાથી ઘણો બધો ફરક પડી શકે છે.
છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષો દરમિયાન મિકાએ પાંખાળાં જીવોથી માંડીને રૂંવાંવાળાં સસ્તન પ્રાણીઓ સુધી, આશરે 300 વિવિધ પ્રજાતિઓના ફોટા લીધા છે. તે એક સૌથી મુશ્કેલ ફોટો લીધાનું યાદ કરે છે, એક પક્ષીનો - બ્લાઇથ્સ ટ્રેગોપેન (ટ્રેગોપેન બ્લિથિ) નો, જે જોવા મળવું ખૂબ જ દુર્લભ છે.
ઓક્ટોબર 2020 ની વાત છે અને મિકાએ સિગ્મા 150mm-600mm ટેલિફોટો ઝૂમ લેન્સ મેળવ્યો હતો. આ શક્તિશાળી લેન્સ વડે તેઓ ટ્રેગોપેનનો ફોટો પાડવા માટે કૃતનિશ્ચયી હતા. તેમણે એ પક્ષીના અવાજનો પીછો કર્યો, સતત, થાક્યા વિના. "કાફી દિન સે આવાઝ તો સુનાઈ દે રહા થા [ઘણા દિવસોથી મને એનો અવાજ તો સંભળાતો હતો]." મહિનાઓ સુધીની (પક્ષીના અવાજનો સતત પીછો કરવાની) આ કવાયત પછી પણ તેઓ એ પક્ષીનો એક પણ ફોટો લઈ શક્યા નહોતા.
છેવટે મે 2021 માં ફરી એકવાર મિકા અરુણાચલ પ્રદેશમાં ઈગલનેસ્ટ વન્યજીવ અભયારણ્ય (વાઈલ્ડલાઈફ સેન્ચ્યુરી) ના ગાઢ જંગલોમાં બ્લાઇથ્સ ટ્રેગોપેનના અવાજને અનુસરી રહ્યા હતા ત્યારે ભાગ્યે જ જોવા મળતું આ પક્ષી સ્પષ્ટ દૃશ્યમાં આવ્યું. તેઓ તેમના નિકોન ડી7200 પર તેમના સિગ્મા 150mm-600mm ટેલિફોટો ઝૂમ લેન્સ સાથે તૈયાર જ હતા. પરંતુ તેઓ એટલા તો ઉત્તેજિત હતા કે તેઓ સારો ફોટો લઈ શક્યા નહીં. તેઓ યાદ કરે છે, “મને એક અસ્પષ્ટ ફોટો મળ્યો. એ કોઈ કામનો નહોતો."
બે વર્ષ પછી પશ્ચિમ કામેંગમાં બોમ્પુ કેમ્પની નજીક હજી પણ ભાગ્યે જ જોવા મળતું, પીઠ પર નાના સફેદ ટપકાં સાથેનું ચમકીલા કાટ જેવા રાખોડી રંગનું એ પક્ષી જોવામાં આવ્યું, તે પાંદડા દ્વારા આંશિક રીતે ઢંકાયેલું હતું. આ વખતે મિકા ચૂક્યા નહીં. એક પછી એક ઉપરાઉપરી ઝડપભેર લીધેલા 30-40 ફોટાના એક બર્સ્ટમાં તેઓ 1-2 સારા ફોટા મેળવવામાં સફળ રહ્યા. તેમાંનો એક ફોટો સૌથી પહેલા પારી પર, અગમના એંધાણ આપતા અરુણાચલના અબોલ જીવોમાં પ્રકાશિત થયો હતો.