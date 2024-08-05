लहुआ- लहुआ काम करत, चिरई के वजन, पांख के फैलाव, ओकर गोड़ के लंबाई मिनट भर ले कम बखत मं नाप ले जाथे. ओकर गोड़ मं चिन्हारी मुंदरी पहिराय के बाद चिरई ला छोड़ देय जाथे. धुंध जाल मं चिरई ला धरे, वोला टेबल तक लाय, नापे अऊ वोला छोड़े के काम मं करीबन 15 ले 20 मिनट लगथे. मऊसम के मुताबिक, टीम ह काम से कम आठ घंटा तक ले हरेक 20 मिनट मं ये काम ला करथे. अऊ मीका बीते 13 बछर ले ये काम करत हवय.

मीका कहिथे, “जब हमन पहिली बखत चिरई मन ला धरे ला सुरु करेन, त व्हाइट-स्पेक्टेक्लेड वार्बलर (सीसेरकस एफिनिस) जइसने नांव ला बोले मुस्किल रहिस. ये कहे मं मुस्किल होय काबर के हमन ला अंगरेजी मं गोठियाय के आदत नइ ये. हमन ये नांव ला कभू सुने नइ रहेन.”

ईगलनेस्ट सेंचुरी मं अपन पक्षी-विज्ञान के हुनर ला मांजे सेती मीका ला परोसी राज मेघालय जाय के मऊका मिलिस, जहाँ वो ह देखिस के जंगल के बड़े हिस्सा ला काट देय गे रहिस. हमन [2012 मं] 10 दिन तक ले चेरापूंजी मं घूमत रहेन अऊ चिरई-चिरगुन के 20 ठन घलो किसिम नइ देखे रहेन. ओकर बाद मोला गम होईस के मंय मंय ईगलनेस्ट मं काम करत हंव काबर के इहाँ बनेच अकन किसिम के रहिन. हमन बोम्पू मं बनेच अकन चिरई-चिरगुन देखे रहेन.

मीका कहिथे, कैमरा मं मोर रूचि साल 2012 मं शुरू होईस. वो ह विजिटिंग साइंटिस्ट नंदिनी वेल्हो ले कैमरा मांगत रहिस: : "ग्रीन-टेल्ड सनबर्ड (एथोपाइगा निपलेंसिस) एक आम चिरई आय. मंय सीखे बर ओकर फोटू लेय सुरु करेंव.”

कुछेक बछर बाद, मीका ह कुछु सैलानी मन ला चिरई देखे अऊ वो मन ला रद्दा दिखाय के काम सुरु कर दीस. साल 2018 मं, मुंबई के एक ठन मंडली –बीएनएचएस (बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी) आइस. जब ओकर मन ले पूछे गीस त वो मंन ओकर फोटू खिंचीन. फोटू खींचे बखत ओकर खुसी ला देखत मंडली के एक झिन सदस्य ह वोला निकोन पी 9000 देय ला चाहिस. “सर, मंय एक ठन डीएसएलआर (डिजिटल सिंगल-लेंस रिफ्लेक्स) मॉडल बिसोय ला चाहत हवं. मोला वो कैमरा नइ चाही जेन ला तुमन मोला देवत हव,” वो ह सुरता करत कहिथे.

उहिच मंडली के चार झिन सदस्य मन के दान, अपन काम अऊ चिरई दिखाय के काम ले मिले रकम के संग, “मंय 50,000 रूपिया जमा कर लेंय अऊ दाम रहिस 55,000 रूपिया. येकर बर, मोर साहब [उमेश] ह कहिस के बाकि रकम वो ह दिही.” साल 2018 मं, मीका ह आखिर अपन पहिली डीएसएलआर बिसोईस, 18-55 मिमी ज़ूम लेंस वाले निकोन डी 7200.