चिरई पकड़ला के बाद हाली-हाली ओकर वजन, पंख के फैलाव, गोड़ के लंबाई एक मिनट से भी कम समय में नाप लेवल जाला. ओकर गोड़ में पहचान खातिर एगो अंगूठी पहिना के छोड़ देवल जाला. चिरई के मिस्ट-नेट वाला जाल में फंसावे, ओकरा टेबुल पर लावे, नापे आउर उड़ा देवे के पूरा काम में 15 से 20 मिनट लाग जाला. मौसम के हिसाब से टोली रोज कमो ना, त आठ घंटा खातिर हर 20 मिनट से आधा घंटा के अंतराल पर अइसन अभ्यास करेला. मीका ई काम 13 बरिस से कर रहल बाड़न.

मीका के कहनाम बा, “पहिल-पहिल बेर जब चिरई फंसावे के सुरु कइनी, त व्हाइट-स्पेक्टैकल्ड वारब्लर” (सीसेरकस एफिनिस) जइसन नाम बोलहूं ना आवत रहे. अंगरेजी बोले के आदत ना रहे चलते ई सभ नाम के उच्चारण मुस्किल रहे. अइसन नाम हमनी कबो नइखी सुनले.”

ईंगलनेस्ट अभयारण्य में चिरई पहचाने के आपन कौशल निखारे से मीका के पड़ोसी राज्य मेघालय घूमे के मौका मिलल. उहंवा ऊ देखलन जंगल के बड़ हिस्सा काट देवल गइल बा. “हम (2012 में) 10 दिन ले चेरापूंजी घूमत रहनी. उहंवा हमरा 20 किसिम के भी चिरई देखे के ना मिलल. समझ गइनी हम ईगलनेस्ट में काम करे के चाहत बानी. इहंवा अनगिनत किसिम के चिरई मिलेला. बोंपू में त बइठल-बइठल हमनी केतना चिरई सभ देख लीहिला.”

“कैमरा का इंट्रेस्ट 2012 से शुरू हुआ (कैमरा में रुचि 2012 से सुरु भइल),” मीका बतइलन. ऊ उहंवा बाहिर से आइल वैज्ञानिक नंदिनी वेल्हो से कैमरा उधार लेले रहस: ग्रीन-टेल्ड सनबर्ड (एथोपाइगा निपलेंसिस) एगो आम चिरई बा. अभ्यास खातिर सुरु-सुरु में हम एकरे फोटो लेवे लगनी.”

एक-दू बरिस बाद मीका कुछ पर्यटक लोग के गाइड करे आउर ओह लोग के चिरई देखावे (बर्ड गाइड के काम) ले जाए लगलन. सन् 2018 में मुंबई से एगो टोली, बीएनएचएस (बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी) उहंवा पहुंचल. ऊ लोग के कहला प ऊ ओह लोग के फोटो खींचलन. फोटो खींचे घरिया मीका के उत्साह देखके ओह समूह के एगो आदमी उनका निकॉन पी9000 भेंट कइलक. ऊ इयाद करत बाड़न, “हम कहनी... भइया, हम डीएसएलआर (डिजिटल सिंगल-लेस् रिफ्लेक्स) मॉडल कीने के चाहत बानी. रउआ जे देवे के चाहत बानी, हमरा ई कैमरा ना चाहीं.”

ओह टोली के चार ठो लोग के खुलल दिल से देवल गइल चंदा, आपन फिल्ड वर्क आउर चिरई गाइडिंग से बचावल पइसा से, “हम 50,000 रुपइया जुटइनी. ओह घरिया ओह कैमरा के दाम 55,000 रहे. त हमार मालिक (उमेश) कहलन बाकी पइसा ऊ दीहन.” एह तरह से सन् 2018 में मीका आखिर में आपन पहिल डीएसएलआर, 18-55एमएम जूम लेंस वाला निकॉन डी7200 कीने में कामयाब रहलन.