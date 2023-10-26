तीसरी पीढ़ी के नाविक और उत्साही पक्षीमित्र गनी नल सरोवर से तीन किलोमीटर दूर वेकरिया गांव में पले-बढ़े. इस झील पर पर्यटन से जुड़ा काम ही गांव के लोगों की रोज़ी-रोटी का अकेला स्रोत है.

गनी गांव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़े, पर कक्षा सात के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि परिवार को घर चलाने के लिए उनकी ज़रूरत थी. उनके दो भाई और दो बहनें हैं. जब गनी 14 साल के थे, तभी उन्होंने एक निजी नाविक के बतौर नल सरोवर पर काम करना शुरू कर दिया था.

औपचारिक शिक्षा न होने के बावजूद गनी पहली नज़र में किसी भी पक्षी को पहचान सकते हैं और उसका नाम बता सकते हैं. शुरू में पेशेवर कैमरा न होने के बावजूद वह वन्यजीवों की तस्वीरें ले लेते थे. "जब मेरे पास कैमरा नहीं था, तो मैं अपना फ़ोन टेलीस्कोप पर रख देता था और पक्षियों की तस्वीरें लेता था." आख़िरकार उन्हें 2023 में निकॉन कूलपिक्स पी950 कैमरा और दूरबीन मिल गई. वह बताते हैं, “आर.जे. प्रजापति [उप वन संरक्षक] और डी.एम. सोलंकी [रेंज फ़ॉरेस्ट ऑफ़िसर] ने मुझे कैमरा और दूरबीन ख़रीदने में मदद की."

गनी ने शोधकर्ताओं की भी मदद की और इसके कारण नल सरोवर में प्रवासी पक्षियों की उनकी तस्वीरों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने लगी. वह उत्साह से बताते हैं, “मैंने रूस से आए एक ही घोंसले के दो पक्षियों की तस्वीरें उतारीं, जिन्हें U3 और U4 के रूप में टैग किया गया था. 2022 में U3 मुझे यहां आने पर मिला. इस साल (2023) मुझे U4 भी मिल गया. जब इन्हें वाइल्डलाइफ़ फ़ैडरेशन ऑफ़ इंडिया के ज़रिए एक रूसी वैज्ञानिक के पास भेजा गया, तो वैज्ञानिक ने हमें बताया कि वे पक्षी उसी घोंसले से आए थे. दोनों पक्षियों ने नल सरोवर का दौरा किया था.”

उनका कहना है कि रूसी वैज्ञानिकों ने पक्षियों की उनके द्वारा निशानदेही को दर्ज किया. वह कहते हैं, “मुझे डेमोइज़ेल क्रेन [ग्रस वर्गो] नामक रिंग पहने लगभग आठ पक्षी मिले थे. मैंने इनकी तस्वीरें ली थीं, जिन्हें बाद में भेजा गया और नोट किया गया.”