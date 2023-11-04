तीसर पीढ़ी के डोंगनहार अऊ सखरज चिरई मितान गनी नल सरोवर ले कोस भर दूरिहा बेकरिया गाँव मं पलिस-बढ़िस. ये झील मं सैलानी मन ले जुरे काम गांव के लोगन मन के रोजी-रोटी के अकेल्ला जरिया आय.

गनी गांव के सरकारी प्रायमरी स्कूल मं पढिस फेर सातवीं क्लास के बाद स्कूल जाय छोड़ दिस, काबर के घर चले सेती ओकर जरूरत रहिस. ओकर दू झिन भाई अऊ दू झिन बहिनी हवंय. जब गनी 14 बछर के रहिस, तभेच वो ह निजी रूप ले डोंगनहार के काम नल सरोवर मं करे सुरु कर दे रहिस.

कम पढ़े लिखे के बाद घलो गनी पहिली नजर मं कऊनो घलो चिरई ला पहिचान सकथे अऊ ओकर नांव बता सकथे. सुरु मं पेशेवर कैमरा नई होय के बाद घलो वो ह वन्यजीव मन के फोटू खींचत रहिस. “जब मोर तीर कैमरा नई रहिस, त मंय अपन फोन ला दूरबीन मं राख देवत रहंय अऊ चिरई मन के फोटू लेवत रहंय.” आखिर मं वोला साल 2023 मं निकॉन कूलपिक्स पी950 कैमरा अऊ दूरबीन बिसो लीस. वो ह बताथे, “आर.जे. प्रजापति [उप वन संरक्षक] अऊ डी.एम. सोलंकी [रेंज फ़ॉरेस्ट ऑफ़िसर] ह मोला कैमरा अऊ दूरबीन बिसोय मं करिन.

गनी ह शोध करेइय्या मन के घलो मदद करिस अऊ येकरे सेती नल सरोवर मं प्रवासी चिरई मन के ओकर फोटू ला अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले लगिस. वो ह उछाह ले बताथे, “मंय रूस ले आय एकेच गुड़ा के दू ठन चिरई के फोटू खिंचेंव, जेन ला यू 3 अऊ यू 4 के रूप मं टेग करे गे रहिस. साल 2022 मं यू 3 मोला इहाँ आय ले मिलिस. ये बछर (2023) मोला यू 4 घलो मिला गे. जब ये मन ला वाइल्डलाइफ़ फ़ैडरेशन ऑफ़ इंडिया के डहर ले एक झिन रुसी वैज्ञानिक करा भेजे गीस, त ये वैज्ञानिक ह हमन ला बताइस के ये चिरई उहिच गुड़ा ले आय रहिस. दूनों चिरई मं नल सरोवर आय रहिन.”

ओकर कहना आय के रूसी वैज्ञानिक मं चिरई मन के ओकर निशानदेही ला दरज करिन. वो ह कहिथे, “मोला डेमोइज़ेल क्रेन [ग्रस वर्गो] नांव के छल्ला पहिरे करीबन आठ ठन चिरई मिले रहिन. मंय येकर मन के फोटू ले रहेंव, जेन ला बाद मं भेजे गिस अऊ दरज करे गीस.”