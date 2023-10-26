तेसर पीढ़ी के नाविक आउर एगो जिज्ञासु पक्षीविज्ञानी, गनी नल सरोवर से तीन किलोमीटर पर, वेकरिया गांव में पलइलन-पोसइलन. एह झील से जुड़ल पर्यटन के काम गांव के लोग के आमदनी के एकमात्र जरिया बा.

गनी गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ले. बाकिर सतमा के बाद स्कूल छोड़ देलन. परिवार के पइसा के जरूरत रहे. उनकर दु गो भाई आउर दु गो बहिन लोग बा. जब 14 बरिस के रहस, गनी नल सरोवर पर नाव चलावे के आपन काम सुरु कर देले रहस.

स्कूल के औपचारिक शिक्षा बीचे में छूटे के बावजूद गनी एक नजर में कवनो चिरई के पहचान के ओकर नाम बता सकेलन. सुरु में पेशेवर कैमरा ना होखे के बावजूद, ऊ चिरई आउर जंगल के दोसर जीव-जंतु के फोटो ले लेत रहस. “हमरा लगे जब कैमरा ना रहे, त हम दूरबीन पर फोन रखके चिरई सभ के फोटो लेवत रहीं,” ऊ बतइलन. अंत में साल 2023 में उनकरा निकॉन कूलपिक्स पी950 आउर दूरबीन मिल गइल. ऊ कहले, “आर.जे प्रजापति (उप वन संरक्षक) आउर डी.एम सोलंकी (रेंज वन अधिकारी) के मदद से हम कैमरा आउर दूरबीन खरीदनी.”

गनी इहंवा शोध करे आवे वाला लोग के भी मदद करेलन. नल सरोवर में प्रवासी चिरई सभ के उनकर तस्वीर के देस-दुनिया में पहचान मिलल. ऊ जोश में आवत कहले, “हम रूस से आइल एके घोंसला के दु गो चिरई के फोटो खींचनी, जेकरा यू3 आउर यू4 के रूप में टैग कइल गइल बा. साल 2022 में हमरा यू3 मिलल जब ऊ इहंवा पहुंचल. आउर साल 2023 में हमरा यू4 भी मिल गइल. जब ऊ फोटो रूस के वैज्ञानिक लोग लगे भारतीय वन्यजीव महासंघ के जरिए पहुंचल, त वैज्ञानिक लोग हमनी के बतइलक कि दुनो चिरई एके घोंसला से आइल रहे. दुनो चिरई नल सरोवर प्रवास खातिर आइल रहे.”

गनी जवन हिसाब से चिरई सभ के पहचान के, फोटो लेवेलन, रूसी वैज्ञानिक लोग ओकरा दर्ज कइलक. “हमरा डेमोइजेल क्रेन (ग्रस वर्गो) नाम के आठ गो रिंग वाला चिरई मिलल रहे. हम ऊ सभे चिरई के फोटो लेले रहीं, जे बाद में भेजल गइल आउर जेकरा पर ध्यान देवल गइल.”