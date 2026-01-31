कंहिं खे बि हुन जे नाले जी ख़बर न हुई। हू त रुॻो पाड़े जो हिक चरियो पोढ़ो हो। चरियो, इन करे छाकाणि हू सॼे ॾींहुं खिलंदो रहे ऐं सारी राति अखियुनि मां आब पियो ओते। पाण सां पियो ॻाल्हियूं करे, घणो करे या त सिंधीअ में या उर्दूअ में। अक्सरि हू बड़बड़ि ई कंदो हो सवाइ जॾहिं हू ग़ालिब जो शइर चवेः

कोई वीरानी सी वीरानी है

दश्त को देख के घर याद आया

हीउ कहिड़ी सुञ वाका पेई करे

झंग खे ॾिसी मूंखे पंहिंजो घरु यादि आयो

(इन झंग में कहिड़ी सुञ वाका पेई करे

बरपटु खे ॾिसी मूंखे पंहिंजो घरु यादि आयो)



खिनु पल जे लाइ जॾहिं तव्हां खेसि इहो शइर चवंदे ॿुधंदा, त लॻंदो त ॾाहप ऐं चरियाइप जे विच जो फ़र्क़ु झीणो थियणु लॻो आहे।

ॾहाकनि पुराणो संदसि घरि हाणे पाड़े जी हिक कुंड में वीरान मौजूदु आहे। हिक ओझड़ि, भॻलु-टुटलु मकान जो उताहों थल्हो जिथे हू ॿ आवारा कुतनि सां गॾु ओजाॻो रहंदो हो।

कंहिं खे मालूमु न हो त हू कॾहिं हिते अची करे आबादु थियो हो। कंहिं खे संदसि उमिरि बि मालूमु न हुई। लेकिनि संदसि घुंजियल मुहांडे मां कुराड़प पधिरी हुई, जेको भारत जे सुसाइल नक़्शे जहिड़ो नज़रु ईंदो हुयो।

उन जे बारे में हुल मतल हो। केरु चवे त विर्हाङे महिलु हू पंहिंजे कुटुंब खां जुदा थी वियो। वरी को चवे त घणो पोइ थियलु फ़साद में हुन जो सॼो परीवारु मारिजी वियो। कुझु माण्हू इएं बि चवंदा हुया त हू कंहिं वक़्ति में कारोबारी हो, पर हुन जी ज़ाल ऐं ॿिन्ही पुटनि खे मुल्क मां कढे छॾण बैदि संदसि होश बि ख़ता थिया ऐं कखापती बि थी वियो। कंहिं खे ख़बर न हुई त हू रीश वारो, मथे ते मेरो -सेरो साओ कपिड़ो ॿधलु शख़्सु मुसलमान आहे या वरी को हिंदू आहे, जेको हर शाम पंहिंजी फाटल पुराणी गदी वटि ठहियलु नंढिड़ी अल्मारीअ में ॾीओ ॿारींदो हो ऐं कुझु इएं सुस-पुस पियो कंदो हो, ॼण त प्रार्थना कंदो हुजे। जिएं बि हुजे, माण्हू हुन मथां क़यासु कंदा हुया ऐं बचल-खुचल मानी खाराए छॾींदा हुया। जॾहिं सीधो मिलण ॾुखियो थी वेंदो हो, तॾहिं बि उहे पंहिंजे हिस्से मां थोरी घणी खेसि ॾेई छॾींदा हुआ।

लेकिनि गुज़िरियल कुझु ॾींहनि खां हिक गिरह बि न ॻिरिकियाईं। हू अॻु वांगे घिटियुनि में घुमंदड़ पिणु नज़रु न आयो। इएं थे लॻो जीअं त किथे जकड़िजी वियो हुजे। न ॾीओ ॿारियाईं, न ग़ालिब खे यादि कयाईं। हू कुंड सां लॻी वियो ऐं कंहिं खे बि पाण वटि अचणु न ॾींदो हो, जेसीं गुज़ारे न वियो। कुझु माण्हुनि जी दावा हुई त हुननि खेसि इहो चवंदे ॿुधो आहे त हू कंडनि वारो तार ॻिरिकाए वियो आहे ऐं उहो संदसि निरड़ में फासी वियो आहे। कंहिं चयो त हुन खे कोरोना थी वियो हूंदो।