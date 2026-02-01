ओकर नांव कोनो जानत नइ रहिन, वो त मुहल्ला के एक झिन बइहा डोकरा रहिस, बइहा येकरे सेती काबर के वो ह दिन भर हांसत रहय अऊ सरी रतिहा रोवत रहय. अपन आप ले गोठियावत घलो रहय,त सिंधी मं धन उर्दू मं, वइसे अधिकतर गोठ बेमतलब के रहय, येकर छोड़ जब वो ह ग़ालिब के शेर कहत रहय:

कोई वीरानी सी वीरानी है

दश्त को देख के घर याद आया

(ये रेगिस्तान कइसने किसम के सुन्ना जगा आय?

जब मंय कोनो अइसने जमीन देखथों त घर के सुरता आथे)

घड़ी भर जब तुमन वोला ये शेर बोलत सुनहू त अक्लमंदी अऊ बहियाय के भिथि तुमन ला टूटे लगे हवय.

बछरों-बछर जुन्ना ओकर घर अब मोहल्ला के एक ठन कोनहा मं सुन्ना परे हवय. छितका कुरिया, धसके टूटे परछी जिहां वो ह गली के दू ठन कुकुर के संग सरी रतिहा पहरा देवत रहय.

कोनो ला नइ पता के वो ह इहाँ कब आके येला अपन घर बना लेय रहिस.कोनो ला ओकर उमर घलो पता नइ रहिस. फेर ओकर झुर्री परे चेहरा मं ओकर डोकरा सियान होय ह साफ नजर आवत रहिस जेन ह देस (भारत) के चिरमुटाय नक्सा जइसने दिखत रहय.

ओकर बारे मं कतको कहिनी बगरे रहिस. कुछेक लोगन मन कहंय के बंटवारा के बखत वो ह अपन परिवार ले बिछड़ गे रहिस.कुछेक के कहना रहिस के बनेच बाद मं होय दंगा फसाद मं ओकर पूरा परिवार मारे गीस. अऊ कुछु लोगन मन ये घलो कहत रहिन के वो ह कभू एक ठन बेपारी रहिस, फेर ओकर घरवाली अऊ दू झिन बेटा ला देस निकाला होय के बाद ओकर सब्बो संपत्ति गंवागे अऊ होस घलो चले गे. कोनो ला नइ पता के ये दाढ़ीवाले, मुड़ मं मैला पागा बांधे मइनखे मुसलमान आय धन नइ. धन वो ह हिंदू आय, जेन ह हरेक संझा अपन जुन्ना-चिरहा गद्दी के तीर बने नान कन पठेरा मं दीया बारत रहय अऊ कुछु अइसने बुद्बुदावय, जइसने सुमिरन करत होय. जउन घलो होय, लोगन मन तरस खावत रहिन अऊ वोला घर के बांचे खाना खवावत रहिन. जब खाय पीये के मिले मुस्किल हो जावत रहिस, तब ले घलो वो मन अपन हिस्सा ले थोकन वोला दे देवत रहिन.

फेर बीते कुछेक दिन ले वो ह कौंरा भर घलो खाय नइ रहिस. वो ह पहिली के जइसने गली खोर मं किंजरत घलो नइ दिखिस.अइसने लगत रहय के जइसने उहिंचे बंधाय रहिगे होय. न वो ह दिया बाती करिस, न ग़ालिब ला सुरता करिस. वो ह कोनहा मं अऊ दुबकत जावत रहय, अऊ अपन तीर कोनो ला फटके नइ देवत रहय, जब तक के मर नइ गीस. कुछेक लोगन मन के दावा रहिस के वो मन वोला ये कहत सुने रहिन के वो ह काँटा तार ला निगल ले हवय अऊ वो ह ओकर ढेंठू मं अटक गे हवय, कोनो कहिस के वोला कोरोना होगे होही.