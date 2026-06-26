दिसंबर 2021 के जाड़ वाले बिहनिया रहिस. घना कोहरा ले तोपाय रोड मं अमर थोरबोले महाराष्ट्र के सोलापुर जिला मं 23 कोस दूरिहा रद्दा नाप के एसपी आफिस डहर जावत रहिस. ओकर संग डीजल भरे पीपा अऊ माचिस की डिब्बी रहिस.

थोरबोले ह अपन फटफटी ला खड़े करिस, धीरे-धीरे पीपा के ढकना खोलिस अऊ पुलिस थाना डहर जावत अपन उपर डीज़ल उड़ेल लिस. वो ह माचिस जलाइस. आगि लगे के भभका उठिस, पुलिस ओकर बाद हबरगे.

ये घटना के दू महीना पहिली के दू महीना मं, ओकर गाँव बार्शी के करजा वसूली एजेंट 38 बछर के थोरबोले अऊ ओकर परिवार ला धमकावत रहिस, वोला ओ करजा बर जिम्मेवार माने जावत रहिस, जेकर रकम ओकर मांगे गे रकम ले पांच गुना जियादा रहिस. अऊ पुलिस ओकर मामला के जाँच करे ले इंकार करत रहिस, काबर के जेन लोगन मन के उपर धोखाधड़ी के आरोप रहिस ओकर मन के इहां के राजनीति मं भारी दखल रहिस.

बछर भर पहिली, मई 2020 मं, मराठा समाज के थोरबोले ह चाय-नास्ता ठेला के अपन कारोबार ला आगू बढ़ाय के बिचार करे रहिस. वो ह अपन जमा पूंजी ले एक ठन प्लाट बिसोय रहिस. वो मन अपन ठेला मं बेचे जवेइय्या पोहा अऊ बरा जइसने कलेवा के संग मसाला घलो बेचे ला चाहत रहिस, संगे संग, ओ प्लाट मं वो ह एक ठन गोदाम घलो बनाय ला चाहत रहिस.

येकर बर वो ह 5 लाख रूपिया के करजा लेगे के फइसला करिस. थोरबोले ह शिव शक्ति अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक ले करजा लेय बर अरजी दिस, काबर के शाखा प्रबंधक गणेश बारंगुले ह ओकर पहिली के मालिक युवराज बारंगुले के कारोबार मं हिस्सेदार रहिस.

ये जान-पहिचान अऊ भरोसा के सेती जब गणेश ह ये कहिके फिर ले कागजात मं दसखत करवा लिस के “पहिली के अरजी मं कुछु गलती रहिस,” त थोरबोले अऊ ओकर घरवाली येला बैंक के सामान्य काम समझिस.

जुलाई 2020 के सुरु मं गणेश ह ओला बताइस के करजा मंजूर होगे हवय अऊ ओकर करजा चुकाय के गारंटी के रूप मं 10 ठन दसखत वाले कोरा चेक जमा करे ला कहिस.

ये जोड़ा ह बगेर कोनो सवाल करे चेक जमा करिन. 34 बछर के सुजाता थोरबोले कहिथे, “हमर संबंध बढ़िया रहिस. हमन ओकर मन के उपर [गणेश अऊ युवराज ऊपर] भरोसा रहिस.”

ये भरोसा करीबन बछर भर तक ले चलत रहिस. फेर एक दिन करजा वसूली एजेंट ओकर घर मं खुसरगे अऊ सुजाता ला धमकाय लगिस के गर थोरबोले ह 25 लाख रूपिया के अपन घर बनाय के करजा ला पटावत नइ रखही, त बैंक ओकर संपत्ति ला जब्त कर लिही. सुजाता कहिथे, “ मंय पूरा उलझन मं परगे रहेंय.”