3. अच्छी नींद के लिए…पेट तो भरा होना चाहिए

ओडिशा के बहुत से मज़दूर तेलंगाना के ईंट भट्टों पर काम करने जाते हैं, जहां ठेकेदार और भट्टा मालिक उनकी मजबूरियों का लाभ उठाकर उन प्रवासी मज़दूरों का आर्थिक शोषण करते हैं. नतीजा यह होता है कि महीनों तक अपना हाड़-मांस गलाने के बाद भी उन मज़दूरों के हिस्से में क़र्ज़ के सिवा कुछ नहीं आता