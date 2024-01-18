SANGUR, PUNJAB|
THU, JAN 18, 2024
ईंट भट्ठे में झुलसते मज़दूरों की कहानी
भारत में ईंट भट्ठे उन कार्यस्थलों में से हैं जहां कामकाज की परिस्थितियां सबसे मुश्किल और शोषणकारी होती हैं. बेहद ग़रीब परिवार, जिनमें से अधिकांश आदिवासी समुदायों से होते हैं, आमतौर पर साल के छह महीने इन भट्ठों पर रहते हैं. वहां पर वे अस्थायी झोपड़ियों में रहते हैं और भीषण गर्मी में भारी बोझ ढोते हैं. इससे होने वाली मामूली आय के सहारे उन्हें साल के बाक़ी दिनों का गुज़ारा चलाना होता है, जब वे खेतों या अन्य जगहों पर मज़दूरी कर रहे होते हैं. अक्सर इन परिवारों को भट्ठे पर बंधुआ मज़दूर की तरह काम करना पड़ता है और ठेकेदारों से ली गई अग्रिम राशि के बदले में काफ़ी बड़ी संख्या में ईंटें बनाने का लक्ष्य पूरा करना होता है. पारी की इस शृंखला में महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना के ईंट भट्ठा मज़दूरों की कहानियां शामिल हैं
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14. कक्षाओं से अनुपस्थित कोलोशी के स्कूली बच्चे
महामारी के दो वर्षों तक स्कूल न जाने के कारण, ठाणे ज़िले के आदिवासी बच्चे अब दोबारा अपनी कक्षाओं में लौट नहीं पा रहे हैं, और उनके भीतर से स्कूल जाने की इच्छा भी ख़त्म होती जा रही है
13. ‘अगर उनको खाना नहीं मिलेगा, तो हम अपना पेट कैसे भरेंगे?’
सांगली ज़िले में ईंट भट्ठों पर काम करने के लिए पलायन करने वाले कैकाडी समुदाय के चरवाहों को अपने गधों और अन्य मवेशियों की देखभाल के लिए संघर्ष करना पड़ता है. महाराष्ट्र में जानवरों की चोरी की घटनाओं में हो रही वृद्धि ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं
12. क़र्ज़ का फंदा, पलायन की त्रासदी, और एक युवा महिला की मौत
तुलसा सबर की अचानक हुई मौत, उनके परिवार पर बढ़ता हुआ क़र्ज़ और ईंट भट्ठों पर काम करने के लिए पलायन करना, ये सभी घटनाएं भारत के सबसे पिछड़े ज़िलों की चरमराई हुई व्यवस्था की कलई खोलती हैं
11. ‘मेरा परिवार क्या करे?’
बोरांडा गांव के आदिवासी मोहल्ले में, वनिता भोईर और उनका परिवार, जो महाराष्ट्र के ईंट भट्टों पर काम करने के लिए पलायन करते हैं, लॉकडाउन के कारण उनका काम, भोजन और पैसा सब कुछ ख़त्म हो चुका है – और अब वे उम्मीद भी खोते जा रहे हैं
10. लॉकडाउन की चौहद्दी में क़ैद ईंट भट्टे की महिला मज़दूर
तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले के ईंट भट्टे पर काम करने वाली कुनी तमालिया और अन्य मज़दूरों का काम लॉकडाउन के दौरान जारी रहा. लेकिन, बच्चों की देखभाल की चिंता और कोविड के डर के कारण, वे श्रमिक स्पेशल ट्रेन पकड़ कर ओडिशा जाने को बेचैन थे
9. भट्ठों में बंद, ईंट दर ईंट
ओडिशा के हज़ारों प्रवासी श्रमिक तेलंगाना के ईंट-भट्ठों में फंसे हुए हैं – लॉकडाउन ने शोषक कार्यस्थलों को और भी मुश्किल बना दिया – और उनके राशन ख़त्म हो रहे हैं और वे घर लौटने के लिए बेताब हैं
8. बिना रुके 104 किलोमीटर पैदल चलना
पालघर और ठाणे में ईंट भट्टे पर काम करने वाले मज़दूर, जिनमें से ज़्यादातर आदिवासी खेतिहर मज़दूर हैं, कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से बिना किसी कमाई के मानसून तक अपने-अपने घर लौटने को मजबूर हैं
7. अभी मीलों चलना है, इससे पहले कि सोने या खाने को मिले
कोविड-19 लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र के पालघर जिले में ईंट भट्ठे पर काम करने वाले प्रवासी आदिवासियों के पास बहुत कम पैसा और खाना बचा है – और लौटने को लेकर गांव से अल्टीमेटम भी मिल रहा है, ऐसे में उनके सामने केवल अनिश्चितता बची है
6. ‘हमारी भूख मिटाने के लिए कुछ करें’
पालघर जिले के बोत्याची वाडी के कातकरी आदिवासियों के लिए शिक्षा अभी भी दूर की कौड़ी है, भोजन की कमी है, ऋण एक वर्तमान वास्तविकता है – और ईंट भट्टों पर काम करने के लिए पलायन एक निरंतर मजबूरी बनी हुई है
5. हालात से हारकर बंधुआ मज़दूरी को मजबूर
ओडिशा के मज़दूर काम करने और अग्रिम भुगतान लेने के चलते, तेलंगाना के भट्टों तक पैदल, सड़क-मार्ग, और ट्रेन द्वारा यात्रा करते हैं
4. कातकरियों की पीठ पर जलने वाले तंदूर
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कातकरी आदिवासी, भूमिहीन होने और काम के अभाव की वजह से हर साल 7-8 महीने के लिए कोयला भट्ठियों में काम करने चले जाते हैं। वहां, वे कम मज़दूरी पर घंटों कठिन काम करते हैं और अक्सर उन्हें पैसे भी नहीं मिलते
3. अच्छी नींद के लिए…पेट तो भरा होना चाहिए
ओडिशा के बहुत से मज़दूर तेलंगाना के ईंट भट्टों पर काम करने जाते हैं, जहां ठेकेदार और भट्टा मालिक उनकी मजबूरियों का लाभ उठाकर उन प्रवासी मज़दूरों का आर्थिक शोषण करते हैं. नतीजा यह होता है कि महीनों तक अपना हाड़-मांस गलाने के बाद भी उन मज़दूरों के हिस्से में क़र्ज़ के सिवा कुछ नहीं आता
2. ‘हम अब अकेले हैं...’
ओडिशा के बोलानगीर ज़िला के वृद्ध पिछड़े किसान, धरुवा, हैदराबाद में ईंट के एक भट्ठे में काम करने के लिए आए थे। जी तोड़ मेहनत के कारण वह अपने घर लौटना चाहते थे, लेकन भट्ठा मालिकों ने उन्हें जाने से मना कर दिया
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