SANGUR, PUNJAB|
WED, JAN 17, 2024
মহা-ভারতের মাজা-ভাঙা ইটভাটায়
ভারতের নির্দয়তম এবং সবচাইতে শোষণমূলক কর্মক্ষেত্রের তালিকায় ইটভাটা আছে উপরের দিকে। হতদরিদ্র পরিবারের মানুষজন, যাঁদের বেশিরভাগই আদিবাসী, সাধারণত নিজের নিজের দেশগাঁ ছেড়ে এইসকল ইটভাটায় কাজে যান, বাৎসরিক ছ’মাস করে। পরিযায়ী শ্রমিকেরা অস্থায়ী ঝুপড়িতে থাকেন, ফোস্কা-পড়া তাপের মধ্যে পাহাড়প্রমাণ ওজন বয়ে চলেন। বছরের বাকিটা তাঁরা মাঠেঘাটে কিংবা অন্যত্র ঘাম ঝরান ঠিকই, তবে ইটভাটার রোজগারটাই তাঁদের জীবনধারণের যথাকিঞ্চিৎ কবচ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইটভাটার কাজটা এক ধরনের দাদনবদ্ধ চুক্তিশ্রম হয়ে দাঁড়ায়, ঠিকেদারের থেকে নেওয়া আগাম পারিশ্রমিক চোকাতে নির্দিষ্ট (এবং বিশাল) পরিমাণে ইট বানাতে বাধ্য হয় পরিবারগুলি। মহারাষ্ট্র, ওড়িশা ও তেলেঙ্গানার ইটাভাটা-শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা ঘিরে রইল কিছু পারির প্রতিবেদন
Author
Translator
13. কোলোশির স্কুলছুট আদিবাসী সন্তানেরা
অতিমারির সময় দীর্ঘ দুই বছর বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় থানে জেলার আদিবাসী শিশুদেরর মধ্যে ইস্কুলে ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে দুটো কারণ প্রকট হয়ে উঠেছে - অনীহা এবং অক্ষমতা
12. ‘ওরা খেতে না পেলে আমরাও তো ভুখা মরব, তাই না?’
কৈকাডি জনজাতির মানুষদের মধ্যে যাঁরা গাধা চরিয়ে পেট চালান, তাঁরা আকছার কাজের খোঁজে সাঙ্গলি জেলার ইটভাটাগুলিতে চলে আসেন। দিনে দিনে গাধা-চুরির ঘটনা বেড়ে চলেছে মহারাষ্ট্রে, স্বভাবতই প্রাণ ওষ্ঠাগত এই মানুষগুলির
11. নুয়াপাড়ায় তুলসা শবরের মৃত্যু আদতে কাঠামোগত ব্যর্থতার দলিল
তুলসা শবরের আকস্মিক মৃত্যু, কর্জে ডুবে যাওয়া তাঁর পরিবার, ইটভাটার কাজে দলে দলে ঘরছাড়া ওড়িশার শ্রমিক – এ দেশের দরিদ্রতম জেলাগুলির একটিতে কাঠামোগত ব্যর্থতার ছবিটিকেই তুলে ধরে
10. ‘আমার পরিবার কী করবে?’
বোরাণ্ডা গ্রামের আদিবাসী এলাকা থেকে সপরিবারে মহারাষ্ট্রের ইটভাটায় কাজ করতে যান বনিতা ভোয়ের। লকডাউনের কারণে তাঁরা না পাচ্ছেন কাজ, না আছে তাঁদের যথেষ্ট খাদ্য ও অর্থ — ক্রমেই হতাশা গ্রাস করছে তাঁদের
9. ইটের পাঁজায় আটক দেশান্তরি শ্রমিকেরা
ওড়িশা থেকে আসা কয়েক হাজার পরিযায়ী শ্রমিক আটকে আছেন তেলেঙ্গানার ইট ভাটাগুলিতে। শোষণের আঁতুড়ঘর সম এই কর্মক্ষেত্রটি লকডাউনের সময়ে আরও অসহনীয় হয়েছে। তাঁদের রসদ তলানিতে এসে ঠেকেছে, এখন তাঁরা ঘরে ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন
8. পায়ে হেঁটে ১০৪ কিলোমিটারের বিরামহীন সফর
থানে ও পালঘরের ইট-ভাটা শ্রমিকরা, যাঁদের বেশিরভাগই আদিবাসী কৃষিশ্রমিক, কোভিড -১৯ লকডাউনের কারণে বর্ষা আসার অনেক আগেই, কোনও রোজগার ছাড়াই ঘরে ফিরতে বাধ্য হয়েছেন
7. চলা বাকি আরও অনেকটা পথ, তারপর ঘুম আর খাওয়া
কোভিড-১৯ লকডাউনের ফলে মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলার ইটভাটার আদিবাসী পরিযায়ী শ্রমিকদের শোচনীয় অবস্থা। তাঁদের কাছে রয়েছে যৎসামান্য টাকা আর খাবার - আর আছে ঘরে ফেরার চিন্তা, যেখানেও প্রতীক্ষা করছে অনিশ্চয়তা
6. ‘আমাদের খিদের কিছু সুরাহা কর’
পালঘর জেলার কাতকারি আদিবাসীদের গ্রাম বোট্যাচি ওয়াড়িতে শিক্ষাদীক্ষা তো দূরের কথা, খাবারটুকুও দুর্লভ। দেনার বোঝায় সদাই বিধ্বস্ত গ্রামের মানুষজনের কাছে কাজের খোঁজে ইটভাটায় পাড়ি দেওয়াটা নেহাতই ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে
5. খেত-খামার থেকে ইটভাটার সুদীর্ঘ যাত্রাপথ
অগ্রিম পারিশ্রমিক শোধ করতে উড়িষ্যার শ্রমিকরা পায়ে হেঁটে, সড়ক পথে এবং ট্রেনে চেপে তেলেঙ্গানার ইটভাটায় কাজ করতে যান
4. যে তন্দুর কাতকারিদের পিঠ পোড়ায়
নিজস্ব জমি এবং কাজের অভাবে মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলার কাতকারি আদিবাসীরা প্রতি বছর ৭–৮ মাসের জন্য কয়লাভাটিতে কাজ করতে চলে যান। সেখানে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। যথাযথ মজুরি মেলে না
3. অন্তত আধপেটা খেয়ে যেন ঘুমোতে পারি!
বহু শ্রমিক উড়িষ্যা থেকে তেলেঙ্গানায় আসেন ইটভাটায় কাজ করতে। সেখানে মালিক আর ঠিকাদাররা এই শ্রমিকদের অসহায়তার সুযোগ নেন – তাঁদের কারসাজিতে মাসের পর মাস হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পরেও বহু শ্রমিক ঋণের জালে জর্জরিত হয়ে থাকেন
2. ‘আমরা এখন একদম একা...’
উড়িষ্যার বোলাঙ্গির জেলার প্রৌঢ় প্রান্তিক কৃষক ধারুয়া দম্পতি হায়দ্রাবাদের একটি ইটভাটায় কাজ নিয়ে দেশান্তরি হয়েছেন। কঠিন শ্রমসাধ্য এই কাজের ধকল সহ্য করতে না পেরে তাঁরা বাড়ি ফিরে যেতে চাইলেও ইটভাটার মালিক অবশ্য তাঁদের ছেড়ে দিতে নারাজ
Want to republish this article? Please write to [email protected] with a cc to [email protected]
Donate to PARI
All donors will be entitled to tax exemptions under Section-80G of the Income Tax Act. Please double check your email address before submitting.
PARI - People's Archive of Rural India
ruralindiaonline.org
https://ruralindiaonline.org/articles/at-the-countrys-back-breaking-brick-kilns-bn