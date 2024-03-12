इरुलरों का मानना है कि कर्मकांडों और पूजा-अर्चना के दौरान देवी कुछ श्रद्धालुओं को अपने वश में कर लेती है, बहुत से श्रद्धालु उत्सव के समय परंपरागत पीले या नारंगी परिधानों में हिस्सा लेते हैं. इनमें वे लोग भी शामिल होते हैं जिनके बारे में सामान्यतः यह माना जाता है कि कन्निअम्मा ने उन्हें कथित रूप से अपने अधीन कर लिया है. कुछ पुरुषों ने साड़ी पहना और माथे पर फूलों का शृंगार किया हुआ होता है.

तिरुत्तनी से आए मणिगंदन इसुलर सामाजिक कार्यकर्ता थे. नवंबर 2023 में दुनिया को अलविदा कहने वाले इस दिवंगत कार्यकर्ता ने पारी को बताया था, “हमारा कोई पुजारी नहीं होता. ऐसा कोई भी आदमी जो अम्मन की आत्मा को स्वीकार करने का निर्णय लेता है, वह हमारा पुजारी बन सकता है.”

जिस सुबह नंदिनी और जयराम विवाह के सूत्र में बंधे (7 मार्च, 2023), उस दिन का समारोह बहुत सादगी से आयोजित किया गया था, और जल्दी-जल्दी निपट गया. समारोह को उन दो महिलाओं ने संपन्न कराया जो कथित रूप से देवी के चमत्कारिक प्रभावों से युक्त थीं. तट पर हर जगह पुजारी शादियां करा रहे होते हैं या बच्चों के नामकरण करा रहे होते हैं. वे अपने अरुलबक्कु या दैवीय आशीर्वचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं.

इरुलर, जिनके लिए जल उनकी अम्मन का प्रतीक है, उन्हें पूजा करने के लिए अपने घरों में ले जाते हैं. वे प्लास्टिक की बोतलों पानी ले जाते हैं, जिसे वे अपने घर के सभी कोनों में छिड़कते हैं, और बचा हुआ पानी उन लोगों को दे देते हैं जो उत्सव में हिस्सा लेने नहीं जा सके थे.

समुद्री हवाओं की ताज़गी और अपनी देवी की अनुकंपा से भरे इरुलर अपने-अपने टेंटों को समेटते हैं. नव विवाहित नंदिनी और जयराम के चेहरों पर ख़ुशियों की एक दीप्ति है. वे इस साल 2024 में अपने विवाह की स्मृतियों को दोबारा जीने के लिए लौटना चाहते हैं. “वे समुद्र तट पर खाना पकाएंगे, समुद्र में स्नान करेंगे और कुछ ख़ुशहाल दिन महाबलिपुरम में गुज़ार कर लौट जाएंगे,” सरोजा कहती हैं.