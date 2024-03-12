इरुलर मन के मानना आय के पूजा-पाठ बखत देवी कुछेक लोगन मं सवार हो जाथे. कतको भगत पारंपरिक पिंयर धन नारंगी रंग के कपड़ा पहिरथें, जेन मं वो लोगन मन घलो हवंय जेकर मन के बारे मं कहे जाथे के ओकर मन के ऊपर कन्निअम्मा परसन होय हवय. कुछेक मरद मन लुगरा पहिरथें अऊ जुड़ा ला फूल ले सजाथें.

तिरुत्तानी के मणिगंडन इरुलर कार्यकर्ता रहिन. हमर तीर पुजारी नई होवंय, जऊन घलो अम्मान के आत्मा ला माने के फइसला करथे वो ह पुजारी बन जाथे, कार्तिक (नवंबर) 2023 मं गुजर चुके ये कार्यकर्ता ह पारी ला बताय रहिस.

जऊन बिहनिया नंदिनी अऊ जयराम के बिहाव होईस (7 मार्च 2023), ये ह तुरते अऊ सादा बिहाव रहिस, जेन मं दू झिन माइलोगन मन आशीष देय रहिन, माने जाथे के वो मन के उपर देवी सवारी करे रहिस. जम्मो समद्र तीर मं पुजारी मन बिहाव करावत हवंय, लइका मन के नामकरण करत हवंय अऊ वो मन ला आशीष देवत हवंय, वो मन ला अरुलवक्क धन मंत्र देवत हवंय.

इरुलर जऊन मन पानी ला अपन अम्मान के रूप मं मानथें, वोला पूजा करे बर अपन घर ले जाथें. वो मन प्लास्टिक के बोतल मं समंदर ले पानी भरके ले जाथें, जेन ला वो मन अपन घर के चरों डहर छिंछथें अऊ जेन लोगन मन जाय नई सके रहिन वो मन ला देथें.

समंदर के हवा के मजा लेवत अऊ अपन देंवता के आशीष ला धरे, इरुलर लोगन मन अपन तंबू समेट लेथें. नवा जोड़ा नंदिनी अऊ जयराम खुसी ले झूमत हवंय. वो मन बिहाव के सुरता ला बनाय रखे ये बछर (2024) आय के बिचार करत हवंय. सरोज कहिथे, “वो मन समंदर तीर मं रांधहीं, समंदर मं नुवाहीं अऊ महाबलीपुरम मं कुछेक दिन बिताहीं.”