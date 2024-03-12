इरुलर लोग के मान्यता बा कि देवी पूजा-पाठ के दौरान कुछ खास लोग के देह पर आ जाली. बहुते भक्त लोग पियर, चाहे नारंगी रंग के कपड़ा पहिनरे रहेला. एह में ऊ लोग भी रहेला जेकरा देह पर देवी आइल रहेली. कुछ मरद लोग लुगा पहिनले आउर आपन माथ पर फूल सजेवले रहेला

तिरुत्तानी के मनिगंदन इरुलर कार्यकर्ता बाड़न. ऊ नवंबर 2023 में गुजर गइलन. स्वर्गीय मनिगंदन पारी से बातचीत में कहले रहस, “हमनी इहंवा पंडित ना होखे. जेकरा पर भी अम्मा आवे के तय करेली, उहे पंडित बन जाला.”

भोर में नंदिनी आउर जयराम के बियाह हो गइल (7 मार्च, 2023). सभ कुछ एकदम आनन-फानन में भइल. ई एगो सामान्य समारोह रहे. एह में दु ठो मेहरारू लोग ओह लोग के आर्शीवाद देवे आइल रहस. मानल गइल कि ओह लोग के ऊपर देवी आइल रहस. समूचा तट पर जगह-जगह पुजारी लोग बियाह करावत बा, बच्चा लोग के नामकरण संस्कार हो रहल बा आउर ओह लोग के पंडित लोग आशीर्वाद दे रहल बा, आउर ओह लोग खातिर अरुलवक्कु, यानी मंत्र पढ़त बा.

इरुलर लोग पानी के पूजेला, ओकरा आपन अम्मा मानेला. ऊ लोग अपना घर, पूजा करे खातिर समुंदर के पानी ले जाला. पानी पिलास्टिक के बोतल में लावल जाला. एहि बोतल से ऊ लोग आपन घर के कोना-कोना में पवित्र पानी छिड़केला आउर ओह लोग के भी देवेला जे लोग समुंदर किनारे पूजा खातिर ना आ पाइल.

समुंदर तीरे ताजा हवा आउर आपन देवी के आशीर्वाद के बीच इरुलर लोग आपन तंबू समेटे लागल बा. नंदिनी आउर जयराम, नवविवाहित दंपत्ति, के खुसी के ठिकाना नइखे. ऊ लोग एह बरिस (2024 में) इयाद ताजा करे खातिर तट पर फेरु आवे के सोचत बा. सरोजा बतइली, “ऊ लोग इहंवा समुंदर किनारे खाना बनाई, समुंदर में डूबकी लगाई आउर महाबलीपुरम में कुछ दिन खुसी-खुसी बिताई”