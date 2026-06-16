आदिवासी मन के जीविका अभू घलो जंगल के भरोसे हवय, फेर रोक लगे सेती वो मन खुल्ला बजार मं अपन जिनिस बेचे ले डेर्राथें अऊ मजबूर होक कम दाम मं बेच देथें. अधिकतर लोगन मन भभुआ (कैमूर जिला मुख्यालय) ले करीबन 23 कोस (70 किलोमीटर) दूरिहा बरकठा मं भरेइय्या हफ्ता हाट (बजार)के रद्दा देखत रहिथें. ये हाट हरेक इतवार के रोड के दूनों डहर लगथे, जिहां खाय-पीये के जिनिस ले लेके रसोई के सब्बो जिनिस मिलथे. इहाँ चिरौंजी, मऊहा अऊ दीगर वन-उपज बिसोय बर 6-7 बेपारी (सब्बो गैर-आदिवासी) आथें.

28 बछर के शाहिद अफ़रीदी अइसने एक झिन बेपारी आय जेन ह हफ्ता के आखिर मं जंगल के उपज ला बिसोय बर हाट मं आथे. पहिली ओकर ददा जंगल के उपज ला बिसोवत रहिस. वो ह कहिथे, “आदिवासी अपन उपज ला शहर के बजार मं बेचे नइ ले जावंय काबर के ओ मन ला वन विभाग के कार्रवाई के डर लगे रहिथे. ओ मन ला गाँव-देहात के बजार मं बने दाम नइ मिलय.”

अफरीदी बताथे के जंगल के उपज बर कड़ा नियम सेती पहिली के बनिस्बत येकर आवक कम होगे हवय. “पहिली मंय ये बजार ले जंगल के उपज ला दू ठन गाड़ी मं भरके ले जावत रहंय. ये बखत सिरिफ एकेच ठन गाड़ी भराथे.”

साल 2022 मं अधौरा बजार मं अफरीदी के दुकान मं छापा परिस अऊ कतको क्विंटल मऊहा अऊ आने वन-उपज ज़ब्त कर ले गिस. येकर ले बेपारी मन ला डर होगे अऊ दाम अऊ घलो गिरगे.

लाल बिहारी उरांव कहिथे, “वो मन [ वन अफसर] हमन ला मऊहा रूख ला छुये ला नइ देवंय. अब वो मन हमन ला लकरी घलो छुये नइ देवंय. गर हमन जंगल मं जाथन, त वो मन हमन ला धमकाथें.” बनि-भूति करेइय्या लाल बिहारी ओरांव बरकठा हाट मं जंगल के उपज मन ला भरे के काम करथे. वो ह कहिथे, “जंगल उपर आदिवासी के हक हवय. गर वो मन हमन ला छुये नइ दिहीं, त गरीब आदिवासी मर जाहीं. आदिवासी जंगल के सेतीच मजा मं रहिथें.”

श्रीनाथ कहिथे के पहिली अपन जिनिस बेचे बर कहूँ घलो जा सकत रहेन अऊ दाम बढ़िया मिलय. “अब हालत वइसने नइ रहिगे हवय. हमन मऊहा, पियार [पायरस पशिया], हर्रे [टर्मिनलिया चेबुला] अऊ दीगर उपज मन ला ट्रक मन मं लादके गया के शेरघाटी तक ले जावत रहेन, काबर के उहाँ बढ़िया दाम मिल जावत रहिस.”

वइसे, अब ये ह घलो बंद होगे हवय. इहाँ तक के ट्रक वाले मन पकड़ाय के डर ले जंगल के जिनिस लेगे ले मना कर देथें.

श्रीनाथ कहिथे, “हमन ला अपन उपज चोरी-छिपे बेचे ला मजबूर होय ला परथे. मऊहा के बजार मं दाम 80 रूपिया किलो हवय, फेर हमन येला इहाँ के बेपारी मन ला 50 रूपिया किलो ले घलो कम दाम मं बेचे बर परथे. वो हमन ला बस मं पांच किलो मऊहा घलो ले जाय ला नइ देवंय.”