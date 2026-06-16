आदिवासियन के रोजी रोटी अब्बो जंगले पर पोसाए के बा, बाकिर रोक टोक होखला से ई लोग खुलेआम सामान बेचले से डेराने आ लाचारी में कम दाम पर आपन सामान बेच देले. जादेतर लोग कैमूर जनपद के प्रशासनिक मुख्यालय भभुआ से लमसम 70 किलोमीटर दूर बरकठा में हर हफ्ता लागे वाला हाट (बजार) के दिन अगोरेने. ई हाट हर अतवार के सड़की के दुनू किनारे लागेला एइजा खईला पियला के समान से लेके रसोई लेके जरूरी सामान भी मिलेला. इन्हा चिरौंजी, महुआ आ दूसर जंगली उत्पाद कीने 6-7 बनिया (सगरो गैर-आदिवासी) आवेने.

28 साल के शाहिद अफरीदी भी अईसने एगो बनिया हवें, जे जंगली उत्पाद कीने खातिर हर हफ्ता हाट में आवेने. एकरा पहिले उनकर अब्बा ई उत्पाद कीने. ऊ कहेलन, "आदिवासी आपन उत्पाद शहर के बजार में नाही ले जा सकेलें काहे से कि वन विभाग ओ सबपर कार्यवाही करी दी. ओ सबके देहात के बजार में निम्मन दाम ना मिलेला."

अफरीदी समझावेने कि पहिले से जंगली उत्पाद कीनल बेचल मुश्किल हो गईल बा काहे से कि ई उत्पाद पर कड़ा कानून लागी गइल बा. "पहिले हम हम एही बजार से दू बैलगाड़ी उत्पाद लेके जाई. अबकी त बस एक्के गाड़ी भर पाएल ह."

2022 में अफरीदी के दोकान पर छापा पड़ल आ कुंटल के कुंटल महुआ आ दूसर जंगली उत्पाद जब्त क लीहल गइल. एसे बनियन में डर समाइल बा, आ दाम अऊरु नीचे गिर गईल बा.

"ई लोग (वन्य अधिकारी) हमनी के महुआ के पेड़ छुए नाही देला लोग. अऊरी अब ऊ लोग हमहन के जरौनी भी नाही छुए देला लोग. अगर हमनी के जंगल चली जानी के त ऊ हमहन के धमकावेला लोग," लाल बिहारी उरांव कहेलन. ऊ दिहाड़ी मजदूर हवें जे, बरकठा हाट में जंगली उत्पाद पैक करेने. "आदिवासियन के जंगल पर अधिकार ह. अगर ई लोग हमहन के जाए ना दी लोग त बेचारा आदिवासी त मरी जईहैं. जंगलन के वजह से आदिवासी खुश बाने."

श्रीनाथ कहेलन कि पहिले समान बेचे खातिर कहीं ले चली जाइं के अऊर निम्मन दाम मिली जा. "अब हलात वईसन नाही रही गईल बा. हम महुआ, पियार (पायरस पशिया), हर्रे (टर्मिनलिया चेबुला) आ दूसर उत्पाद के ट्रकन में लादी के गया के शेरघाटी ले जाइंके काहे से कि ओहिजा निम्मन दाम मिले.

लेकिन ई काम अब बंद हो गईल बा. अब त ट्रक वाला भी रस्ता में छापा पड़ला के डर से जंगली उत्पाद नाही ढोवेने.

हमनी के आपन उत्पाद चोरी छुपे बेचे पर मजबूर बानी. जबकि महुआ बजारी में 80 रुपिया प्रतिकिलो बिकाला, हमहन के एके आस पास के बनियन के 50 रुपिया किलो से कम पर बेचे के पड़ेला. अब त हमहन के बस में पांच किलो से बेसी महुआ ले जाए के अनुमति नाही मिलेला," श्रीनाथ आगे कहेलन.