দীনদান
নিবেদিল রাজভৃত্য, “মহারাজ, বহু অনুনয়ে
সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম তোমার সোনার দেবালয়ে
না লয়ে আশ্রয় আজি পথপ্রান্তে তরুচ্ছায়াতলে
করিছেন নাম-সংকীর্তন। ভক্তবৃন্দ দলে দলে
ঘেরি তাঁরে দরদর-উদ্বেলিত আনন্দধারায়
ধৌত ধন্য করিছেন ধরণীর ধূলি। শূন্যপ্রায়
দেবাঙ্গন; ভৃঙ্গ যথা স্বর্ণময় মধুভাণ্ড ফেলি
সহসা কমলগন্ধে মত্ত হয়ে দ্রুত পক্ষ মেলি
ছুটে যায় গুঞ্জরিয়া উন্মীলিত পদ্ম-উপবনে
উন্মুখ পিপাসাভরে, সেইমতো নরনারীগণে
সোনার দেউল-পানে না তাকায়ে চলিয়াছে ছুটি
যেথায় পথের প্রান্তে ভক্তের হৃদয়পদ্ম ফুটি
বিতরিছে স্বর্গের সৌরভ। রত্নবেদিকার ’পরে
একা দেব রিক্ত দেবালয়ে।”
শুনি রাজা ক্ষোভভরে
সিংহাসন হতে নামি গেলা চলি যেথা তরুচ্ছায়ে
সাধু বসি তৃণাসনে। কহিলেন নমি তাঁর পায়ে,
“হেরো প্রভু, স্বর্ণশীর্ষ নৃপতিনির্মিত নিকেতন
অভ্রভেদী দেবালয়, তারে কেন করিয়া বর্জন
দেবতার স্তবগান গাহিতেছ পথপ্রান্তে বসে?”
“সে মন্দিরে দেব নাই” কহে সাধু।
রাজা কহে রোষে,
“দেব নাই! হে সন্ন্যাসী, নাস্তিকের মতো কথা কহ।
রত্নসিংহাসন ’পরে দীপিতেছে রতনবিগ্রহ—
শূন্য তাহা?”
“শূন্য নয়, রাজদম্ভে পূর্ণ” সাধু কহে,
“আপনায় স্থাপিয়াছ, জগতের দেবতারে নহে।”
ভ্রূ কুঞ্চিয়া কহে রাজা, “বিংশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়া
রচিয়াছি অনিন্দিত যে মন্দির, অম্বর ভেদিয়া
পূজামন্ত্রে নিবেদিয়া দেবতারে করিয়াছি দান,
তুমি কহ সে মন্দিরে দেবতার নাহি কোনো স্থান!”
শান্ত মুখে কহে সাধু, “যে বৎসর বহ্নিদাহে দীন
বিংশতি সহস্র প্রজা গৃহহীন অন্নবস্ত্রহীন
দাঁড়াইল দ্বারে তব, কেঁদে গেল ব্যর্থ প্রার্থনায়
অরণ্যে, গুহার গর্ভে, পথপ্রান্তে তরুর ছায়ায়,
অশ্বত্থবিদীর্ণ জীর্ণ মন্দিরপ্রাঙ্গণে, সে বৎসর
বিংশ লক্ষ মুদ্রা দিয়া রচি তব স্বর্ণদীপ্ত ঘর
দেবতারে সমর্পিলে। সে দিন কহিলা ভগবান —
“আমার অনাদি ঘরে অগণ্য আলোক দীপ্যমান
অনন্তনীলিমা-মাঝে; মোর ঘরে ভিত্তি চিরন্তন
সত্য, শান্তি, দয়া, প্রেম। দীনশক্তি যে ক্ষুদ্র কৃপণ
নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে
সে আমারে গৃহ করে দান! “চলি গেলা সেই ক্ষণে
পথপ্রান্তে তরুতলে দীনসাথে দীনের আশ্রয়।
অগাধ সমুদ্র-মাঝে স্ফীত ফেন যথা শূন্যময়
তেমনি পরম শূন্য তোমার মন্দির বিশ্বতলে,
স্বর্ণ আর দর্পের বুদ্বুদ্!”
রাজা জ্বলি রোষানলে,
কহিলেন, “রে ভণ্ড পামর, মোর রাজ্য ত্যাগ করে
এ মুহূর্তে চলি যাও।”
সন্ন্যাসী কহিলা শান্ত স্বরে,
“ভক্তবৎসলেরে তুমি যেথায় পাঠালে নির্বাসনে
সেইখানে, মহারাজ, নির্বাসিত করো ভক্তজনে।”
راجا کا مندر
شاہی نوکر نے عرض کیا، ’’مہاراج،
بہت منت کرنے کے بعد
وہ سادھو مہاتما آپ کے
سونے کے مندر میں نہ آ کر،
سڑک کنارے پیڑ کے نیچے
دھونی رمائے بیٹھے ہیں۔
مست بھگتوں کے ہجوم نے
گھیر رکھا ہے انھیں،
ان کی خوش لحنی دھرتی کے ذرے ذرے کو
پاکیزہ کر رہی ہے جب کہ
ویران پڑا ہے مندر آپ کا۔
جس طرح پھولوں کی بھنک پا کر
مگس شہد کے سنہرے کلس تیاگ کر
دیوانہ وار پنکھ پھیلائے گنگناتی ہوئی
دوڑ پڑتی ہے باغ کی طرف۔
اسی طرح مرد و زن سب
سونے کے مندر کی جانب
دیکھے بغیر ہی دوڑ پڑے ہیں
سڑک کنارے اُس پیڑ کی طرف
جس کے سائے تلے بھگتوں کے
دِل کے کنول کھل رہے ہیں،
خوشبو آ رہی ہے جن سے
سورگ کی۔
آپ کے ویران مندر میں
ہیرے جواہر سے جڑے تخت پر
بیٹھا ہے ایک اکیلا دیوتا۔‘‘
یہ سن کر
راجا دل برداشتہ ہوا،
سنگھاسن سے اتر آیا
جا پہنچا وہاں
درخت کے نیچے گھاس کے آسن پر
بیٹھا تھا سادھو جہاں۔
پاؤں چھو کر راجا نے کہا،
’’مہاراج، کیوں آپ نے بھلا
سونے کے کلس والے
راجا کے بنائے ہوئے فلک بوس
مندر کو تج کر
سڑک کنارے یوں دھونی رمائے
بیٹھے ہو آ کر؟‘‘
’’تمہارے اُس مندر میں
بھگوان نہیں ہے۔‘‘ سادھو نے کہا
’’بھگوان نہیں ہے! اے سنیاسی،
باتیں کرتا ہے تُو ناستکوں جیسی۔‘‘
طیش میں آ کر راجا بولا،
’’ہیرے موتی والے سنگھاسن پر براجمان
سونے چاندی سے لدا پھدا دمک رہا ہے بھگوان۔
کیا یہ مندر خالی ہے؟‘‘
’’نہیں، خالی نہیں ہے۔
راج اہنکار سے بھرا ہوا ہے۔‘‘
سادھو نے کہا،
’’تم نے خود کو سجا رکھا ہے وہاں،
جگت دیوتا کو ہونا چاہیے تھا جہاں۔‘‘
بھنویں تان کر راجا نے کہا،
’’بیس لاکھ سونے کے سکـوں سے اتنا سندر
بنایا ہے گگن بھیدی یہ مندر۔
پوجا ارچنا کر کے ہی
کیا ہے بھگوان کو دان،
اور تو کہتا ہے، اس مندر میں
بھگوان نہیں ہے براجمان!‘‘
سادھو نے نرمی سے کہا،
’’بھیانک آگ میں جس سال
بیس ہزار پرجا ہوئی تھی بدحال
بے گھرہو کر
بھوکے ننگے آئے تھے سب
تیرے در پر،
فریاد کیا تھا رو رو کر
لیکن پناہ لینی پڑی تھی انھیں
جنگل، گُپھا، پیڑ کے نیچے
اور ٹوٹے مٹھوں کے آنگن میں۔
اسی سال جب تم نے بیس لاکھ
سکّوں سے جھلملاتا ہوا
سونے کا گھر بھگوان کو سمرپت کیا
تو بھگوان نے کہا، ’میرا ابدی گھر
بے شمار چراغوں سے روشن ہے،
نیلے، لامتناہی آسمان پر۔
جس کی بنیاد
دائمی سچ، امن و محبت اور رحم ہے۔
اک کمزور بخیل راجا جو
بے آسرا پرجا کے سروں پر
نہیں دے سکتا ہے چھت، وہ
کرتا ہے مجھ کو مندر دان!
چلا آیا ہے وہ اُسی وقت
سڑک کنارے ہو کر اداس،
پیڑ کے نیچے بے بسوں کے پاس،
بے کراں سمندر کے بیچ،
پھولا ہوا جھاگ، خالی رہتا ہے جس طرح
پھیلی ہوئی کائنات کے بیچ،
ترے مندر میں اسی طرح
خالی پن ہے ایک بڑا سا
چمکیلے سونے کے بلبلے جیسا!‘‘
غصے سے تمتما کر، ’’خبردار۔‘‘
راجا بولا، ’’اے فریبی مکار
میری سلطنت سے فوراً نکل جا۔‘‘
اور پھر سنیاسی نے مسکرا کر کہا،
’’بھگتوں سے پیار کرنے والے کو،
مہاراج، تم نے جلا وطن کیا ہے جیسے
بھیج دو وہاں بھگتوں کو بھی ویسے‘‘