(છેંદીપાડા, ઓડિશા) 4 સપ્ટેમ્બર, ગુરુવારની સવારના 7 વાગ્યાનો સમય હતો, અને વિરોધ કરનારાઓની પહેલી ટુકડીઓ—જેમાં પુરુષો, સ્ત્રીઓ, યુવાનો અને બાળકો સૌ કોઈ હતાં—શેરીમાં જાણે પ્રવાહની જેમ ઉમટી પડી અને નજરે ચડવા લાગી.
તેમના હાથમાં ઊડિયા અને અંગ્રેજીમાં લખેલાં પાટિયાં હતાં, જે આ વાદળછાયી સવાર માટે ખાસ પોતાના જ ખેતરોમાંથી કાપેલા તાજા, લીલા વાંસ પર લગાવેલાં હતાં. (આગલી બપોરે એક ગામલોકે મને સમજાવ્યું હતું કે, આ વાંસને ઊંધો કરી દઈએ તો પોલીસની લાઠીઓનો સામનો કરવા માટે હથિયાર પણ બની શકે છે. “અમે પહેલા વાર નહીં કરીએ, પણ જો તેમણે અમને માર્યા, તો પછી તેમણે એવી અપેક્ષા ન રાખવી જોઈએ કે અમે ચૂપચાપ બધું સહન કરી લઈશું.”)
પરોઢનો ઝરમર વરસાદ જોતજોતામાં ધોધમાર વરસાદમાં ફેરવાઈ ગયો, અને કાળી છત્રીઓના છત્ર નીચેથી ગામલોકોના નારાઓનો અવાજ વધુ ને વધુ બુલંદ બનતો ગયો.
“અદાણી કંપની મુર્દાબાદ, મુર્દાબાદ, મુર્દાબાદ.”
“મરી જઈશું, પણ અમારી જમીન નહીં આપીએ!”
મુખ્યમંત્રી નવીન પટનાયક અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પણ નિશાના પર હતા.
એક માણસે બૂમ પાડી, “મોદી પહેલા ચા વેચતા હતા, હવે અમને અદાણીને વેચવા નીકળ્યા છે.”
રંગબેરંગી સાડીઓ અને રબરનાં ચપ્પલમાં સજ્જ મહિલા ખેડૂતોના એક ટોળાએ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા, “અમારી જમીન લેવી હોય તો બદલામાં જમીન આપો.”
હું જ્યારે સેંકડો વિરોધીઓની તસવીરો લઈ રહ્યો હતો, ત્યારે મને વારંવાર પૂછવામાં આવતું, ‘તમે અમારી સાથે છો કે કંપની સાથે?’ આ સવાલ ગામલોકોમાં મીડિયા પ્રત્યેના ઊંડા અવિશ્વાસનું પ્રતિબિંબ હતું. તેમનો આરોપ હતો કે સ્થાનિક પત્રકારો ઉદ્યોગો પાસેથી નિયમિતપણે લાંચ લે છે અને તેમની વાત ક્યારેય રજૂ કરતા નથી.