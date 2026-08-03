जहाज़ जे मालिकनि जी दावा आहे त उहे पाण नुक़्सान में आहिनि, इंशोरंस कम्पनियूं गुज़िरियल ॿिनि सालनि खां जंगि मुतासिर इलाइक़नि में सफ़र कंदड़ जहाज़नि जो वीमो करण खां इंकारु करे रहियूं आहिनि। एतिरे क़दुरु त जिनि जहाज़नि जो अगे॒ वीमो थियलु हो ऐं जेके अहिड़नि इलाइक़नि मां लंघंदे महिल तबाह थी विया हुआ, उन्हनि जे लाइ बि मुआविज़ो डि॒यण खां उहे इंकारु करे रहिया आहिनि।

सलाया जो जहाज़ मालिकु सुल्तान अहमद संघारा चवे थो, जड॒हिं मुंहिंजो जहाज़ु तबाहु थियो, तड॒हिं बि हुकूमत वटां सहिकार न मिलियो। मुंहिंजा भारतीय वीमो कंपनीअ खे प्रीमीयम में 13.5 लखु रुपया अदा कयलु हुआ, लेकिनि मोट में मूंखे कुझु ब न मिलियो। ओमान जे तड़ बचाईंदड़ ब॒लु मुंहिंजे कमु कंदड़नि खे बचायो, लेकिनि उन्हनि जी वीज़ा ऐं हवाई टिकट जो सॼो ख़र्चु मूंखे डि॒यणो पियो। हू पंहिंजे जहाज़ु हाजी अली जो हवालो ॾेई रहियो आहे जेको सोमालिया खां दुबई वञी रहियो हो, जंहिं ते होर्मुज़ गुज़रगाह में मीज़ाइल जो हमलो हो। उन जहाज़ में सालाना क़ुर्बानी जा 480 ढोर ऐं 1,800 रिढूं ऐं ॿकरियूं मौजूदु हुयूं।

30 सालनि जो एजाज़ अकबर संघार ऐं हुन सां गॾु मौजूदु 14 बि॒यनि माण्हुनि खे हिकु व्हाट्सऐप ग्रूपु ज़रिए ख़बर पेई त चार ॾींहं अॻु एमवीएस फ़ैज़ ए सुलैमानी मीज़ाइली हमले बैदि ॿुॾी वियो हो। लेकिनि 13 मई 2026 ताईं ‘हाजी अली’ अगे॒ ई समुंड में मौजूदु हो। एजाज़ चयो, “असुर वेले जा 3 थिया हुआ ऐं असां जी मंज़िल अञा पंज कलाकु परे हुई जॾहिं ओमान जे तड़ खां हिक मीज़ाइल असांजे जहाज़ खे पंहिंजो बखु बणायो हो। भारत में जहाज़ जे मालिक खे कॉल करण जेतिरो फ़ोन में बैलेंस न हो, तंहिं करे असां सोमालिया जे वापारी खे रिपोर्ट करणु लाइ फ़ोन कयो। असांखे त फिफड़ी पेइजी वेई। जहाज़ ते मौजूद जनावरनि जूं दांहूं ॿुधण में पिए आयूं जेके पाण खे बचाइण जी जफ़ाकशी करे रहिया हुआ। हिफ़ाज़ती बे॒ड़ीअ में फ़क़ति 12 माण्हुनि जी गुंजाइश हुई, पर असां सभेई 14 ज॒णा जीअं तीअं करे बे॒ड़ीअ में सवार रहियासीं, जेसीं ओमान जा साहिली बचाईंदड़ असांखे बचाइण जे लाइ न आया।”