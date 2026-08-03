43 सालनि जो नज़ीर जुनास भायो पंहिंजनि हथनि खे ॾिसंदे चवे थो, “अब्बा जूठ बोलते थे कि, जे दरिया मा रहता होय, एमने मौत नो डर ना होय [बाबो मूंसां कूड़ कंदो हो त समुंड में घारींदड़नि खे मौत जो डेॼो नथो रहे]। जड॒हिं 17 वरिह्यनि जो हो, त हुन खे पहिरियों दफ़ो मलाह जी नौकरी मिली हुई, तड॒हिं अक्सरि संदसि पीउ इहा ई ॻाल्हि चवंदो हो। इन्ही हथनि सां छह महीननि ताईं एमएसवी अल फ़ैज़ नूर ए सुलैमानी जहाज़ जो सुखानु पुख़्तो झलियो हुआईं, जेसीं उहो ओमान जी खाड़ीअ में ॿुॾी न वियो हो। खेसि हुन भवाइते लम्हे जा पूर था पवंसि, जड॒हिं कप्तान जे हुकुम ते होर्मुज़ सामूंडी गुज़रगाह मां ग़ोराब लंघाईंदे महिलु ग़ोराब मथां हिकिड़ो मीज़ाइलु किरियो हो।
हू ॿीहर चवे थो, “अब्बा झूठ बोलते थे. में तो लाँच में पानी देख कर हैबत खा गया था [मां त जहाज़ में पाणी डि॒सी करे ई ॾाढो डिॼी वियुसि] 8 मई 2026 जो अधु राति बैदि जो वगि॒ड़ो हो। इएं पिए लॻो ॼण त मीज़ाइलु असांखे ई मारण लाइ ईंदो हुजे। ईरान असांखे होर्मुज़ गुज़रगाह खां लघंदे न रोकियो हो, इनकरे इहो इम्कानु घटि ई आहे त हमलो हुननि तर्फ़ां थियो हुजे। ओचितो ज़ोरदार धमाको थियो ऐं लहज़ीअ में ई भंभटु मची वियो।” नज़ीर ॻाल्हाईंदे महिल विच में थोरी देर जे लाइ माठि कयो वञे। हू पंहिंजी बिरादरी जी कच्छी सिंधी जे बदिरां हिंदी ऐं गुजराती में ॻाल्हाए थो। असां गुजरात जे द्वारका ज़िले जे हिक क़स्बे में मौजूदु संदसि हिक माड़ी वारे घर में वेठा आहियूं। इहो गुजरात जो बंदरगाह क़स्बो आहे।