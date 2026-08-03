जहाज मालिक मन के कहना आय के ओ मन ला नुकसान होवत हवय, काबर के बीमा कंपनी मन बीते दू बछर ले लड़ई वाले इलाका ले होक जवेइय्या सलाया मं बने जहाज मन के बीमा करे ले मना कर देवत हवंय. ओ मन अइसने इलाका ले होके जवेइय्या बीमा वाले जहाज के मुआवजा घलो देय ले मना कर देवत हवंय.

सलाया के जहाज मालिक सुल्तान अहमद संघार कहिथे, “जब मोर जहाज गंवा गे, तब ले घलो मोला सरकार डहर ले कोनो मदद नइ मिलिस. मंय भारतीय बीमा कंपनी ला बिम्मा के रकम बतौर 13.5 लाख रूपिया दे हवं, फेर मोला कुछू नइ मिलिस.” वो ह कहिथे, “ओमान के कोस्ट गार्ड ह मोर जहाज ले जेन काम करेइय्या मन ला बचाय रहिन, ओकर मन के वीजा अऊ टिकट के खरचा मंयेच उठाय रहेंय.” वो ह अपन जहाज हाजी अली के बात करत रहिस, जेन ह सोमालिया ले दुबई जावत रहिस अऊ होर्मुज स्ट्रेट मं मिसाइल हमला के शिकार हो गिस. ये जहाज मं सालाना कुर्बानी के जरूरी हज रसम बर 480 मवेसी अऊ 1, 800 मेढ़ा- छेरी लदाय रहिस.

30 बछर के एजाज अकबर संघार अऊ जहाज मं रहे 14 झिन ला एक ठन वाट्स एप ग्रुप ले पता चलिस के चार दिन पहिली होय हमला के बाद एमवीएस फ़ैज़-ए-सुलेमानी डूब गे रहिस. फेर हाजी अली 13 मई, 2026 के दिन पहिलीच ले समंदर मं रहिस. एजाज बताथे, “मंझनिया 3 बजे रहिस अऊ हमर हबरे के जगा अभू घलो पांच घंटा के रद्दा रहिस, तभिचे ओमान के पार के तीर जहाज उपर एक ठन मिसाइल गिरिस. हमर फ़ोन मं भारत के जहाज मालिक ला फोन करे लइक बैलेंस नइ रहिस, ते पायके हमन जानकारी देय बर सोमालिया के बेपारी ला फोन करेन. हमन मवेसी मन ला बचाय बर जूझत ओकर मन के करलई सुनत रहेन. लाइफ़बोट मं सिरिफ 12 झिन के बइठे के लइक जगा रहिस, फेर हमन सब्बो झिन ओ मं तब तक ले ठाढ़े रहेन जब तक के ओमान के कोस्ट गार्ड मन हमन ला बचाय बर हबर नइ गिन.”