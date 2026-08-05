जहाज मालिक लोग के कहनाम बा कि नुकसान खाली नाविके लोग के ना, उहो लोग के झेले पड़ रहल बा. बीतल दू बरिस से बीमा कंपनी सब युद्ध प्रभावित इलाका से गुजरे वाला, सलाया में बनल जहाज सब के बीमा करे से मना कर रहल बा. एतने ना, जवन जहाज के पहिले से बीमा रहे, जदि ऊ अइसन इलाका सब से गुजरे घरिया नुकसान भइला पर, ओकरो खातिर मुआवजा देवे से हाथ खींच लेता.

सलाया के जहाज मालिक सुल्तान अहमद संघार कहेलन, “हमार जहाज गइल, त सरकार से हमरा कवनो मदद ना भेंटाइल. हम भारतीय बीमा कंपनी के 13.5 लाख रुपइया के प्रीमियम भरले रहीं. बाकिर आज ले एको पइसा ना मिलल. ओमान के तटरक्षक बल हमार जहाज के कर्मचारी लोग के बचइलक, बाकिर ओह लोग के वीजा आ हवाई टिकट के सब खरचा हमरे करे पड़ल.” ऊ आपन जहाज ‘हाजी अली’ के बात करत बाड़न. ई जहाज सोमालिया से दुबई जात रहे आ होर्मुज स्ट्रेट में मिसाइल के निशाना बन गइल रहे. ओह पर हज के सलाना कुर्बानी खातिर 480 गो मवेशी आ 1,800 गो भेड़-बकरी लदल रहे.

तीस बरिस के एजाज अकबर संघार आ जहाज पर मौजूद 14 ठो दोसर लोग के एगो व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए पता चलल कि चार दिन पहिले एमवीएस फैज-ए-सुलेमानी मिसाइल हमला में डूब गइल. बाकिर ‘हाजी अली’ जहाज 13 मई 2026 तक समुंदर में निकल चुकल रहे. एजाज बतावत बाड़न, “रात के तीन बाजल रहे. मंजल पर पहुंचे में अबहियो पांच घंटा बाकी रहे. तबहिए ओमान तट लगे एगो मिसाइल हमनी के जहाज पर आ गिरल. मोबाइल में एतना बैलेंस ना रहे कि हमनी भारत में जहाज के मालिक लोग के फोन कर पइतीं. एही से हमनी सोमालिया के ब्यापारी के एकर सूचना देनी. सब के जान सूख गइल रहे. जहाज पर लदल मवेसी सब के जान बचावे के कोसिस में निकल रहल तड़पत आवाज साफ सुनाई देत रहे. लाइफबोट में बस 12 जना के जगह रहे. बाकिर हमनी 14 लोग कवनो तरीका से ओकरे पर ठाड़ रहनी, जबले ओमान के तटरक्षक लोग हमनी के बचावे ना आ गइल.”