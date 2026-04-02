“हमन ला [गोंड मन ला] जोंधरी/ जोंधरा पिसान के रोटी भारी रुचथे; ये हमन देह ला बने राखथे अऊ मजबूत बनाथे , अऊ भारी ताकत वाले होथे , रीना कहिथे. वो ह बतावत जाथे, “सावन [जून ले सितंबर] के बखत भारी भाग-दऊड़ के होथे, काबर के जोंधरी/जोंधरा के रुख ह तेजी ले बढ़थे, अऊ बन-कचरा घलो.” निंदई इसने बूता आय जेन ला अधिकतर सिरिफ माईलोगन मन करथें.

मोर सास मोला बताथे के वो बखत ओ मन निंदई गीत’ गावंय. फेर मोला कोनो गीत नइ आवय, वो ह झेंपत हँसे लगथे. ये बखत हमर करा ‘निंदानासक/ सर्वनास दवई’ त हवेच हवय ना ?

बखत के संगे संग, जोंधरी/ जोंधरा के खेत ले बन-कचरा खतम होगे, अऊ निंदई गीत – ठऊका वइसनेच जइसने खेती के दीगर कतको रीत-चलन – अब नंदागे हवय.

ये कहिनी मूल रूप ले हिंदी मं लिखे गे रहिस.

रिपोर्टर, 'प्रदीपन एनजीओ’के रामनाथ गोंड अऊ छिंदवाड़ा के ‘परार्थ समिति एनजीओ’ के संस्थापक-सदस्य मंजिरी चंदे के ये कहिनी मं मदद करे बर आभार जतावत हवय. वो ह गोंडी भाखा मं अनुवाद मं मदद करे सेती रीना परतेती, किरण आदमचे अऊ दीक्षा इनवाती के घलो आभार जतावत हवय.

पारी के नंदावत जावत भाखा परियोजना (ईएलपी), अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ले मिले मदद के हिस्सा आय. येकर मकसद भारत के खतरा मं परे भाखा मन ला, ओकर बोलेइय्या मन के बात ला अऊ अनुभव के दस्तावेजीकरन करे आय.

अनुवाद: निर्मल कुमार साहू