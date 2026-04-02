“गोंड लोग के मकई के रोटी बड़ा भावेला. एकरा से देह खूब बरियार बनेला. ई बहुते पौष्टिक भी होखेला,” रीना कहेली. ऊ इहो बतावेली, “सावन (जून से सितंबर) में हमनी के बइठहूं के समय ना रहे. मकई बहुते जल्दी-जल्दी बढ़ेला आ खरो-पतवार खूब हो जाला.”

“सास बतावत रहस कि ऊ लोग खेत से खर-पतवार साफ करे घरिया ‘निदाई गीत’ (निराई गीत) गावत रहे,” रीना कहली. “बाकिर हमरा एक्को ना आवे,” अइसन कहत ऊ खिखियाए लगली. “आजकल त घास खतम करे वाला दवाई मिल जाला नू?”

मकई के खेत से खर-पतवार हटावे वाला दवाई त आ गइल, बाकिर निदाई गीत जइसन पुरान परंपरो धीरे-धीरे समाप्त हो गइल.

कहानी मूल रूप से हिंदी में लिखल गइल बा.

रिपोर्टर छिंदवाड़ा के प्रदीपन संस्था के रामनाथ उइके आ परार्थ समिति एनजीओ के संस्थापक सदस्य मंजिरी चांदे के मन से आभार व्यक्त करे के चाहत बानी. ऊ रीना परतेती. किरण अडामचे आ दीक्षा इनवती के गोंडी भाषा समझावे में मदद करे खातिर खास धन्यबाद करे के चाहत बानी.

पारी के लुप्तप्राय भाषा प्रोजेक्ट (ईएलपी), अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सहजोग से चले वाला एगो खास पहल बा. एकर मकसद भारत के संकटग्रस्त भाषा के, ओकरा बोले वाला आम अवाम आ ओकर जिनगी के अनुभव के सहारे दर्ज कइल बा.