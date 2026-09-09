“मां सचुपचु भाॻनि वारो आहियां,” रोशन सदाशिव कुले पारीअ खे ॿुधाए थो। भाॻनि वारो आहे छाकाणि त संदसि जानि सलामत आहे ऐं हू पंहिंजे घर में वेठो आहे।
इहा सॼी शुरूआति पंज साल अॻु थी हुई, जॾहिं मिंथूर ॻोठ जे हिन 34 वरिह्यनि जे नंढे हारीअ जूं 12 जर्सी गायूं लम्पी स्किन जी बीमारीअ में विचुड़जी थी वेयूं। उहो मार्चु 2021 जो वक़्तु हो, जॾहिं सॼे महाराष्ट्र जूं गायूं बीमारीअ सबबि मरी रहियूं हुयूं, ऐं साॻिए वक़्तु मुल्क में कोवड 19 जी ॿीं लहर विचुड़जी रही हुई।
"मां उन्हनि जे इलाज ते घणा पैसा ख़र्चु कया,” रोशन यादि कंदे ॿुधाए थो। "पर उन्हनि जी सिहत में को बि सुधारो न आयो।
छह गायूं मरी वयूं। खीर जी उपति बिल्कुलु बंदि थी वेई ।ॾोधके मां थींदड़ आमदनी बंदि थी वेई। पर ख़र्चा त थींदा रहिया। चंद्रपुर जे ॿेलाइते नागभीड़ तहसील जे हिन नंढे हारीअ वटि पंहिंजियुनि बाक़ी बचियल छहनि गांयुनि लाइ दवाऊं ऐं टुका ख़रीद करणु लाइ पैसा न हुआ।
कोरोना जे दौरान पैसनि जी शदीद तंगीअ सबबि बैंकुनि मां क़र्ज़ु मिलण ॾुखियो हो। बैंकिंग एजेंट तौर कमु कंदड़ु हिक दोस्त जे चवण ते, रोशन 1 लखु रुपयनि जे ग़ैरु सरकारी क़र्ज़ लाइ वेझे ब्रह्मपुरी शहर जे हिक निजी व्याजख़ोर वटि वियो।
सोचियाईं त इन ओचिते संकट मां त जिंद आज़ाद थींदी।
”तॾहिं ई हीअ मुसीबत शुरू थी,” हू यादि कंदे ॿुधाए थो।
मार्चु 2021 में रोशन पंहिंजियुनि गांयुनि जे इलाज लाइ जेको 1 लखु रुपयनि जो क़र्ज़ु वरितो हो, इहो ग़ैरु सरकारी व्याजख़ोरनि वटि वधी 50 लखु रुपयनि ताईं पहुची वियो, इन क़र्ज़ हिन खीरवारे हारीअ खे अञा मामिरे में फासाए छॾियो। इन क़र्ज़ खे चुकाइण जे लाइ हुन खे पंहिंजी किडनी ॾियणी पेई। इन खां पोइ हू अंतरराष्ट्रीय साइबरअपिराध जे हिकु गिरोह में फासी पियो, जंहिं हुन खे लाओस में क़ैद करे छॾियो।