2021 ताईं, रोशन ऐं संदसि ख़ानदान जो गुज़रु सफ़रु उन्हनि जे खीर जे कारोबार मां थींदड़ सुठी आमदनीअ ते हलंदो हुअनि पर चौपाए माल खे लम्पीअ जी बीमारी थियण बैदि उहे तंगहालीअ में अची विया। इन खां अलावह, हू पंहिंजे चारि एकड़ ज़मीन ते सारियूं ऐं भाॼियूं पोखींदा हुआ। रोशन ऐं संदसि नंढे ॿाउ अमोल वेझड़ाई में खीर जो कारोबार शुरू कयो हो।

संदनि पीउ, सदाशिव कुले, वेझे शहर नागभीड़ जे रेल्वे लोको शेड मां मैकेनिक जे उहिदे तां थोरी पेंशन ते रीटाइर थियो हो। हुन पंहिंजी बचति मां ज़मीन ख़रीद कई हुई ऐं पंहिंजनि टिनि ॿारनि — ॿिनि पुटनि ऐं हिक धीउ जी शादियुनि जा ख़र्चु बि उन मां ई कया हुआ।

कुले ख़ानदान वटि 12 जर्सी गांयू हुयूं ऐं हू मक़ामी बाज़ारनि ऐं डेयरी कम्पनियुनि खे खीरु सप्लाइ करे महीने में लॻिभॻि 80,000 रुपया कमाईंदा हुआ। रोशन ऐं अमोल सरकारी योजिना जे तहति बैंक मां लोन वठी ढोरनि लाइ हिक वॾो वाड़ो ठाहरायो हो ऐं खीर जे कारोबारु खे वधीक वधाइण चाहींदा हुआ।

पोइ, गांयू बीमारु थियण लॻियूं ऐं मरणु लॻियूं।

पहिरियों व्याजख़ोर, मनीष घटबंधे— जंहिं जो नालो एफ़आईआर ऐं चार्जशीट में ॾोहारीअ तौर शामिलु आहे – रोशन खे कुझु अरिसे जे लाइ क़र्ज़ु ॾिनो।

कुझु ई हफ़्तनि में, रोशन जे इल्ज़ामु मूजिबि, संदसि शर्तूं सख़्तु थी वयूं।

रोशनु ॿुधाए थो, “हुन मूंखे 15 ॾींहंनि अंदर पैसा मोटाइण लाइ चयो। जॾहिं मां पैसा न ॾेई सघियुसि, त हुन चयो त मूंखे 20 सैकड़ो व्याजु ऐं रोज़ानो 5,000 रुपया ॾंडु ॾियणो पंवदो।”

जॾहिं रोशन ऐतराज़ कयो, त हुन सां मारकुट कयाऊं। इन वाक़ए सॼे ख़ानदान खे ॾहिकाए छॾियो। हीअ रुॻो हिकु क़र्ज़ जी कहाणी न हुई, पर हिक ॿिए पोयां केतिराई क़र्ज़ु वधंदा विया ऐं क़र्ज़नि मथां गॾियल व्याजु चढ़ंदो रहियो। पंहिंजा पैसा वठण लाइ पहिरिएं व्याजुख़ोर रोशन खे ॿिए ॾांहुं मोकिलियो, ॿिए खेसि टिएं ॾांहुं मोकिलियो, ऐं इएं ई सिलसिलो हलंदो रहियो।