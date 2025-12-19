“ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਜਗਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ਼ਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ਼ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਨੀਂਦਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੋ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ 3 ਡੰਗ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਵਾਂਗੀ,” ਅਮੁਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤਰੀ ਚੇਨਈ ਦੇ ਥਿਰੂਵੋਤਰੀਯੂਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਗ ਜਿਹੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੀ ਰੇੜੀ ਧੱਕੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਰਮ ਪੂਨਮ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਅਮੁਲੂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਲ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ਼ ਇਸਨੂੰ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਿਰੂਵੱਲੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 44.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਇਸ 41 ਸਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਮੁਲੂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਸੜਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗਰਮ ਲੂ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੜਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਗਰਮ ਲੂਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।