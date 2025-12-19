અમુલુ કહે છે, “મારે એક એવી મા બનવું છે જે સવારે બાળકોને સ્કૂલ માટે ઉઠાડે, તેમને સારું જમવાનું બનાવી આપે, તેમની સાથે થોડો સમય વિતાવે. પણ તેઓ જાગે તે પહેલાં જ મારે ચાર કલાક અગાઉ ઘરેથી નીકળી જવું પડે છે અને રાત્રે જ્યારે હું પાછી આવું ત્યારે તેઓ ઊંઘમાં ઘેરાયેલાં હોય છે. આખું અઠવાડિયું હું બસ રવિવારની રાહ જોઉં છું કે ક્યારે મને 8 કલાકની ઊંઘ, દિવસમાં 3 વાર જમવાનું અને બાળકો સાથે ઘરે રહેવાનો થોડો સમય મળશે.” પણ આજે તો હજુ અઠવાડિયાનો કામકાજનો દિવસ છે, અને અમે ઉત્તર ચેન્નાઈના તિરુવટ્રિયુર વિસ્તારની સાંકડી ગલીઓમાં વાતો કરતાં ચાલી રહ્યાં છીએ. તેઓ શાકભાજીથી લદાયેલી લારી ધકેલી રહ્યાં છે અને હું કોલેજથી ઘરે જઈ રહી છું.
સવારે હું બહાર જઈ રહી હતી ત્યારે મેં તેમને જોયાં હતાં અને અત્યારે બપોરે હું પાછી ફરી રહી છું ત્યારે પણ અમુલુ ત્યાં રસ્તા પર જ છે. મુલાયમ પૂનમ સાડીમાં સજ્જ અમુલુ, પોતાની પૂરેપૂરી તાકાત લગાવીને આશરે 100 કિલો વજનની લારીને ધકેલી રહ્યાં છે. આ 2024ના ઉનાળાનો સમય છે. તિરુવલ્લુર જિલ્લામાં તાપમાનનો પારો 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસને પાર કરી ગયો છે અને આ આકરી ગરમીમાં, આ સિઝનનો સૌથી ગરમ દિવસ 44.3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોંધાયો છે. જોકે, આ કાળઝાળ ગરમી પણ 41 વર્ષીય શાકભાજી વેચનાર અમુલુના નિત્યક્રમમાં કોઈ ફેરફાર લાવી શકી નથી. અમુલુ ભારતનાં 1 કરોડ મહિલા ફેરિયાંઓમાંથી એ 40 ટકામાંસામેલછેજેઓગરમીસામેઝઝૂમીરહ્યાંછે. અને68 ટકા ફેરિયાઓની જેમ, તેઓ પણ લૂ વાતી હોય તેવી ગરમીમાં પણ વિરામ લીધા વિના કામ કરે છે − એ પણ મોટાભાગે તો બપોરનું ખાધા વિના જ.